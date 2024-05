Neopromosso in serie A, il Como ha voglia di far bene ed allestire una squadra molto competitiva per la prossima stagione. Sono già diversi i nomi che circolano intorno al possibile mercato lariano, alcuni anche di alto profilo. Tra questi si va ad aggiungere quello di Nicolò Cambiaghi. Infatti la dirigenza comasca, come confermatoci dalle rive del lago, avrebbe messo il nome dell’attaccante monzese tra i suoi obiettivi.

Cambiaghi è un prestito secco, e stavolta (indipendentemente dalla categoria che farà l’Empoli) il suo rientro all’Atalanta sarà definitivo. La società azzurra non avrà quindi nessuna voce in capitolo sulla gestione di Nicolò. Il Como avrebbe già fatto un discorso preliminare con gli orobici, che al momento avrebbero però preso tempo. L’interesse del Como è comunque significativo rispetto alla bontà della stagione espressa dal giocatore che domenica – eventuale spareggio a parte – saluterà Empoli.