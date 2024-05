fonte: vocegiallorossa

De Rossi dovrebbe confermare ancora una volta il 4-3-3, così come Svilar dovrebbe avere il posto assicurato tra i pali. Celik (in vantaggio nel ballottaggio con Kristensen, più indietro ancora c’è Karssdorp), Mancini, Ndicka e Angelino dovrebbero formare la linea difensiva davanti al portiere giallorosso. Vista la squalifica di Paredes, Bove, Cristante e Pellegrini non dovrebbero essere in discussione per quanto riguarda il trio in mediana, ma occhio a Pisilli che potrebbe trovare spazio per far riposare gli Azzurri che tra meno di un mese partiranno per l’Europeo.

In attacco dovrebbe rivedersi dal primo minuto il trio titolare formato da Baldanzi (Dybala non è ancora al 100% e ha una Coppa America da giocare a breve, magari farà qualche minuto a partita in corso), Abraham – data la squlifica di Lukaku – ed El Shaarawy.