I PIU

– Segnali di risveglio con l’Inter

– Le forti motivazioni nel cancellare quello zero dalla classifica I MENO

– Permangono problemi in attacco

– La Salernitana può permettersi anche di pareggiare

La gara con l’Inter, seppur non abbia portato punti, ha prodotto un Empoli sicuramente migliore rispetto a quello visto nelle prime giornate. I segnali di risveglio ci sono stati, soprattutto in difesa. Le forti motivazioni dell’Empoli di schiodarsi da quota zero possono essere una spinta in più per aver ragione della Salernitana.

Di contro, l’attacco si è impegnato ma è parso leggerino e non ha praticamente mai tirato in porta. Inoltre la Salernitana può venire al Castellani senza l’assillo dei tre punti come abbiamo noi e, almeno sulla carta, pur non vivendo un momento felicissimo, può ambire a limitare i danni.