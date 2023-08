I PIÙ

– Voglia di riscossa dopo il passo falso all’esordio

– Anche il Monza è reduce da due sconfitte I MENO

– La qualità degli uomini di Palladino

– Perdura il periodo di rodaggio dei nuovi

Gara difficile, visto che l’Empoli affronterà in trasferta un Monza che dal punto di vista tecnico è probabilmente superiore. Inoltre non è ancora finito il rodaggio dei nuovi arrivati, che sembrano non ancora al top.

Tra i più c’è comunque la voglia di rivalsa dopo la sconfitta patita contro l’Hellas Verona all’esordio. Anche il Monza vive una situazione simile (ha perso in campionato e in coppa) e quindi, almeno dal punto di vista mentale, si parte allineati.