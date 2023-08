Per gli amanti della statistica, o delle curiosità legate al mondo del calcio, ce n’è qui una davvero unica. Il Monza infatti per l’Empoli un record difficilmente battibile, ovvero quello del maggior numero di incroci in un’unica stagione sportiva. Nella gloriosa annata 1995/96, Empoli e Monza si sono affrontate ben sei volte!!! Per chi non ha vissuto quegli anni magici e si domandasse come come questo è potuto avvenire, adesso ve lo raccontiamo.

Empoli e Monza partecipavano al campionato di serie C1, ed entrambe erano collocate nel girone A. All’epoca c’erano due gironi di C1 e quattro gironi di C2. Va da se che per forza di cosa le due squadre di dovessero affrontare due volte. La prima avvenne l’8 ottobre 95, alla settima giornata di quel campionato, ed al Castellani gli azzurri si imposero per 3-0 con reti di Nicoletti, Balesini e Melis. Il ritorno si giocò a Monza il 3 marzo ’96 con gara terminata in parità: 1-1, vantaggio brianzolo di Guidoni, pareggio azzurri con Balesini su rigore. Fin qui tutto normale. Alla fine della stagione regolare, l’Empoli si classificò al terzo posto (pari punti con la Spal ma scontri diretti a favore dei ferraresi che quindi si piazzarono secondi) ed il Monza al quarto. Questo significò che le due squadre si sarebbero dovute rincontrare nella semifinale playoff. Dall’altra parte del tabellone Spal-Como.

C’è però da fare un piccolo passo indietro temporale. Parallelamente al campionato si disputava anche la Coppa Italia di Serie C. Nel mese di aprile, a campionato quindi in corso, si disputarono le semifinali. L’Empoli era impegnato con il forte Ravenna, che vinse quel campionato di C1, mentre il Monza se la giocava con l’Acireale. Gli azzurri vinsero tutte e due le partite con i romagnoli (1-0 a Ravenna e 2-1 in casa), il Monza eliminò i siculi grazie al successo interno per 3-1, visto che in Sicilia la gara terminò 0-0. Empoli e Monza sarebbero state dunque le due finaliste di quella Coppa Italia di categoria, e questo si seppe a livello cronologico prima del playoff promozione. Il 15 maggio 1996 al Brianteo andò in scena l’andata di quella finale, con gli azzurri a vincere grazie ad un gol al 26′ di Balesini. Nel frattempo la regular season terminò e si capì che il Monza sarebbe stato avversario ai playoff. Il 30 maggio ’96 si disputò il ritorno della finale, ad Empoli. Una bella partita che al minuto 67′ si sbloccò grazie ad un rigore che venne trasformato da Carmine Esposito. Triplice fischio ed Empoli campione.

Passarono nove giorni da quella finale, ed Empoli e Monza si ritrovarono di fronte per la quinta volta. Eliminazione diretta, gare di andata e ritorno, cominciando ancora dalla Brianza. Il principio della storia. Furono due successi di misura per gli azzurri, in due partite molto sentite e giocate anche con quel pizzico di prudenza. A Monza la risolse Esposito dopo 22 minuti, in casa ci pensò Dal Moro al 75. L’Empoli andò in finale, batté 1-0 al Como ed il resto è storia. Storia come quelle sei partite disputate contro una specifica squadra in una singola stagione.