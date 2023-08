Poco più di una settimana per chiudere le operazioni di mercato. E tra quelle davvero importanti c’è da annoverare la situazione legata a Nicolò Cambiaghi. Un nome tornato in auge da qualche giorno, dobbiamo anche dire a sorpresa visto che la sensazione inziale era di una certa permanenza a Bergamo. Capito che non sarebbe stato cosi, c’era per il Bologna ad avere le mani ben salde sul giocatore, volendo su questo fare anche un investimento. Anche Bologna, come ben raccontato, sembra però tramontata.

Purtroppo, ed anche qui come già documentato, la strada per l’Empoli continua a non essere in facile discesa verso il ritorno del classe 2000. Questo perchè la Salernitana lo ha messo nel mirino, e sta ragionando con l’Atalanta. Una sottile battaglia che si va sviluppando sulle garanzie di impiego e, perchè i soldi son sempre centrali nel calcio, sull’ingaggio del giocatore. In entrambi i casi, nei confronti dell’Atalanta, non vi è dubbio sul fatto che potrà essere prestito secco. Se da una parte, Empoli, c’è una certa conoscenza dell’ambiente, dall’atra, Salerno, c’è un a società che sta parlando in termini ambiziosi per poter fare un upgrade rispetto alla passata stagione.

Da quanto ci viene detto, al momento, non ci sarebbe una piazza più forte dell’altra. Ambedue presentano dei vantaggi per il giocatore, ambedue presentano degli svantaggi. Con alla base un Cambiaghi che dovrà comunque rimandare di un anno il progetto ambizioso di giocare per un campionato diverso da quello della salvezza. Una leva che potrebbe avere l’Empoli è quella del procuratore, lo stesso di Cancellieri con il quale si trattato fino a pochi giorni fa. Poter avere nella stessa squadra i due esterni offensivi, sulla carta, potrebbe rappresentare in caso di buona stagione, un doppio affare quando ci sarà da ritrattare con le società di appartenenza. L’Empoli ha fretta, la Salernitana ha fretta, ed anche Cambiaghi immaginiamo che abbia voglia di conoscere il suo futuro ed iniziare la propria vera stagione. Non dovrebbe essere una cosa da pochissimi giorni (poi nel mercato mai dire mai) ma la sensazione forte è che Nicolò vestirà una di queste due maglie.