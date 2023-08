Il nome di Gianluca Gaetano è stato uno di quelli usciti negli ultimi giorni, ed accostati al calciomercato dell’Empoli. Un nome che era ventilato nel momento in cui si erano intensificate le voci sulla possibile cessione di Baldanzi. Indubbiamente, quello del classe 2000 del Napoli, è un profilo che ad Empoli piace, e nemmeno da adesso, però tra il piacere ed il trattare c’è in mezzo un mondo. Questo perchè emerge che la società azzurra, di fatto, non ha mai avuto un indirizzo preciso verso il giocatore in questione.

Le conferme arrivano anche da Napoli, per la precisione da Radio Kiss Kiss. I colleghi partenopei, che come noi hanno avuto modo di interpellare i dirigenti del club, hanno confermato che al momento non c’è mai stato un interessamento reale verso il giocatore. E’ semmai il Frosinone il club attivo sull’attivo sul trequartista. Tra l’altro da Napoli ci dicono anche che al momento, per come si stanno evolvendo (o involvendo a seconda dei punti di vista) le dinamiche del mercato campano, il giocatore difficilmente potrà partite in tempi brevi. Come sempre saremo attenti sull’argomentazione.