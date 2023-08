Era arrivato nel corso dello scorso mercato di gennaio con grandi aspettative, aspettative che si erano subito innalzate dopo quel prezioso gol allo Spezia all’esordio. Da li però la stagione di Emanuel Vignato non si è sbloccata e per lui sono arrivati soltanto una cinquantina di minuti complessivi. A fine stagione l’Empoli non ha esercitato il diritto di riscatto che aveva a favore nei confronti del Bologna.

Tornato in rossoblù, per Vignato non ci sono stati grandi sconti, messi di fatto da parte dopo i primi allenamenti. Per lui adesso però si potrebbe aprire una possibilità interessante. Il Palermo infatti avrebbe chiesto ufficialmente il giocatore, e nelle prossime ore si potrebbe concretizzare il passaggio. Dovrebbe essere quindi in rosanero, in B, la nuova avventura di Vignato.