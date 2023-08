La notizia è uscita nel pomeriggio, uscita per lo più su alcuni siti legati alla Fiorentina. In questa si parlerebbe della concreta possibilità di un passaggio di Abdelhamid Sabiri (centrocampista marocchino classe 1996) all’Empoli in prestito. Ovviamente, come sempre accade quando esce un nuovo nome non transitato dai nostri radar, ci attiviamo per capire meglio la situazione e quanto di vero ci possa essere. In effetti Sabiri è in uscita dalla Fiorentina, ed i viola starebbero facendo dei giri per capire l’eventuale interesse sul giocatore.

Tra questi sembrerebbe essere rientrata anche l’Empoli. Però, non solo siamo lontanissimi dalla chiusura in poche ore (come scrive qualcuno), ma non sembrerebbe esserci nemmeno interesse verso il giocatore in questione. L’Empoli sta guardando ad altro ed anche Sabiri – da quanto ci dicono fonti attendibili – vorrebbe una soluzione diversa. Al momento ci sentiamo quindi di smentire la voce sul possibile arrivo, con la quasi certezza di non tornare a scrivere sull’argomento. L’assenza della grafica ad hoc sul mercato, è voluta in questo senso. Il mercato ci ha ormai insegnato la sua imprevedibilità, staremo quindi con un orecchio teso per capire se mai qualcosa dovesse cambiare.