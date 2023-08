Azzurri in campo in questo mercoledi pomeriggio per continuare la preparazione verso la sfida di sabato a Monza. Contro i brianzoli sarà importante fare un passo in avanti a livello tecnico tattico, ma stavolta anche il risultato avrà il suo peso. Dopo Monza ci attente un trittico di partite molto difficili. La squadra si è allenata oggi i un’unica seduta che si è svolta sul campo Sussidiario. Allenamento prettamente tattico con tantissime esercitazioni volte a far crescere le due fasi di gioco ma con un occhio in più a quella di possesso. Si lavora sul 4-2-3-1.

Da dire che uno dei migliori della seduta è stata quel Gyasi che fin qui ha convinto davvero poco. L’ex Spezia si è dimostrato molto reattivo segnando anche diversi gol di buona fattura. Carte mischiate nella partitella tecnica, con quindi poche indicazioni per la sfida brianzola. In netta crescita anche Cancellieri e Shpendi. Cosi come si vede che la condizione di Baldanzi è sempre più ottimale. La sensazione è che ci saranno pochi cambiamenti rispetto all’undici iniziale di sabato scorso, con i ballottaggi più vivi ad essere quelli tra Cacace e Pezzella dietro, Caputo e Piccoli davanti. Una novità però potrebbe esserci in porta. Infatti Caprile, cosi come ieri, è risultato assente per via di una contusione alla caviglia; ci sono quindi molto probabilità che in porta si veda Perisan. Sicuri assenti Fazzini e Maldini, da capire se Walu riuscirà a recuperare.

Domani e venerdi allenamenti a porte chiuse.