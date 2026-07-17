Cresce l’attesa per conoscere il cammino che accompagnerà l’Empoli nel prossimo campionato di Serie B. Mercoledì 22 luglio verrà infatti svelato il calendario della stagione 2026/27 e, inevitabilmente, una delle prime curiosità sarà scoprire quale squadra il destino metterà sulla strada degli azzurri alla prima giornata. In attesa di conoscere il prossimo avversario, siamo andati a curiosare nella storia dell’Empoli prendendo in considerazione esclusivamente le partecipazioni al campionato di Serie B. Quella che inizierà nelle prossime settimane sarà la ventiquattresima avventura azzurra tra i cadetti e, guardando alle precedenti 23 partenze, emerge un bilancio complessivamente positivo: 10 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

La storia parte addirittura dal secondo dopoguerra. È la stagione 1946/47 quando l’Empoli si affaccia per la prima volta sul palcoscenico della Serie B e il debutto non è fortunato: al Comunale passa il Gorizia per 1-0. Un anno più tardi gli azzurri iniziano lontano da casa, perdendo 2-1 a Siracusa, mentre nel 1948/49 arriva un’altra sconfitta, il 3-0 sul campo della SPAL. Proprio i ferraresi sono nuovamente l’avversario della prima giornata nella stagione successiva, stavolta ad Empoli, imponendosi per 3-1. Quattro campionati consecutivi di Serie B e quattro partenze senza punti. Per rivedere l’Empoli tra i cadetti bisogna poi compiere un salto temporale di oltre trent’anni. Nel 1983/84 il ritorno in B coincide con l’1-1 conquistato sul campo del Como, mentre un anno più tardi arriva uno 0-0 casalingo contro il Monza. Nel 1985/86 è invece il Vicenza a bagnare con una sconfitta per 1-0 l’esordio stagionale degli azzurri. Dopo la parentesi in Serie A, l’Empoli torna in B nel 1988/89 e la prima giornata propone ancora il Monza: stavolta si gioca in Lombardia e, esattamente come quattro anni prima, finisce 0-0. Bisogna poi arrivare alla stagione 1996/97 per ritrovare gli azzurri nel campionato cadetto. Il nuovo viaggio parte da Padova e con una sconfitta per 1-0, ma quell’annata si concluderà nel migliore dei modi con la promozione in Serie A. Tre anni più tardi, nel 1999/00, arriva finalmente la prima vittoria dell’Empoli in una giornata inaugurale di Serie B: al Castellani la Fermana viene superata per 1-0. L’anno successivo arriva invece quella che, ancora oggi, rimane l’ultima sconfitta azzurra alla prima giornata di un campionato cadetto. Nel 2000/01 la Pistoiese passa al Castellani per 2-0. Un risultato che, guardandolo oggi, assume un significato statistico davvero particolare. Da quel momento, infatti, cambia completamente la musica. La stagione 2001/02 si apre con quella che rimane la prima giornata più spettacolare mai giocata dall’Empoli in Serie B. Al Castellani arriva il Palermo e gli azzurri si impongono con un incredibile 5-3: otto reti complessive che rappresentano ancora oggi il massimo numero di gol realizzati in una gara inaugurale dell’Empoli nel torneo cadetto. Quella squadra, a fine stagione, conquisterà anche la promozione in Serie A.

Nel 2004/05 un’altra stagione destinata a terminare con il salto di categoria comincia nel migliore dei modi: Empoli-Ascoli finisce 2-1. Quattro anni più tardi, nel 2008/09, il ritorno in Serie B dopo la retrocessione dalla A porta invece in dote un pareggio per 2-2 contro il Brescia. Da lì prende forma un’altra serie di partenze particolarmente positive. Nel 2009/10 l’Empoli supera 2-0 il Piacenza al Castellani, mentre nel 2010/11 arriva una delle vittorie esterne più divertenti, il 3-2 sul campo del Frosinone. Nel 2011/12 è la Juve Stabia a presentarsi ad Empoli alla prima giornata, con gli azzurri vittoriosi per 2-1. Nel 2012/13 arriva invece un pareggio casalingo per 1-1 contro la Reggina, prima di un’altra vittoria nella stagione successiva: il campionato 2013/14, quello che riporterà l’Empoli in Serie A, si apre infatti con il successo per 3-1 contro il Latina. Il ritorno tra i cadetti del 2017/18 vede gli azzurri iniziare da Terni. Contro la Ternana finisce 1-1, primo passo di una stagione che si trasformerà poi nella cavalcata della squadra di Andreazzoli (a Terni c’era Vivarini) verso la vittoria del campionato e il ritorno immediato in Serie A. Due anni più tardi, nel 2019/20, l’Empoli ritrova alla prima giornata la Juve Stabia e, ancora una volta, il risultato sorride agli azzurri: 2-1 al Castellani. Nel 2020/21 si torna invece a Frosinone, altra avversaria già incrociata in passato all’esordio, e l’Empoli si impone per 2-0. Anche in quel caso il primo passo si rivelerà di buon auspicio, visto che la stagione terminerà con la vittoria del campionato e la promozione in Serie A. Arriviamo così all’ultimo precedente, quello della passata stagione. Il nuovo ritorno in Serie B dell’Empoli si è aperto al Castellani contro il Padova e gli azzurri hanno conquistato i tre punti imponendosi per 3-1.

Mettendo insieme quasi ottant’anni di storia e le 23 precedenti partecipazioni alla Serie B, il bilancio della prima giornata racconta dunque di 10 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Nessuna avversaria è stata affrontata più di due volte al debutto: SPAL, Monza, Padova, Frosinone e Juve Stabia condividono questa particolare leadership con due incroci ciascuna. Ma il dato più curioso, e probabilmente più significativo, riguarda la striscia ancora aperta. L’Empoli non perde la prima giornata di un campionato di Serie B dalla stagione 2000/01, quando la Pistoiese espugnò il Castellani per 2-0. Da allora sono arrivate dodici partecipazioni alla cadetteria e altrettanti esordi senza sconfitte, con un bilancio di 9 vittorie e 3 pareggi. Una tradizione positiva che attraversa oltre vent’anni di storia azzurra, anche se naturalmente intervallati dalle numerose stagioni trascorse in Serie A. Adesso la curiosità è tutta per mercoledì prossimo. Dal sorteggio del calendario uscirà il nome della squadra che inaugurerà la ventiquattresima partecipazione dell’Empoli al campionato di Serie B. Sarà un’avversaria mai affrontata prima al debutto oppure tornerà uno dei nomi già presenti in questa lunga storia? Qualunque sarà la risposta, ci sarà anche una piccola statistica da difendere: quella serie di dodici prime giornate consecutive senza conoscere sconfitta che, iniziata con lo spettacolare 5-3 al Palermo del 2001, aspetta adesso di conoscere il suo prossimo capitolo.