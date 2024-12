Quella dello scorso mercoledi sera contro la Fiorentina la possiamo sicuramente considerare come un’impresa. In primis perché mai avevamo eliminato i viola dalla Coppa nazionale, poi perché battere i più blasonati cugini è sempre un qualcosa che regala gioia immensa. Una vittoria che certifica il buono stato della squadra azzurra che, oltre ad essere attualmente al decimo posto in campionato, si porta tra le migliori otto della Coppa Italia 24/25. C’è però da evidenziare che questo non è un risultato storico. L’Empoli infatti ha già raggiunto per tre volte questo punto del tabellone, non arrivano mai a disputare una semifinale.

La prima volta che si sono giocati i quarti di Coppa è stato nella stagione 1985-86. Era quella una Coppa Italia diversa da quella odierna e con un divertente girone eliminatorio a sei squadre con dentro club di serie A, B e C. Gli azzurri passarono il turno da secondi dietro l’Inter ed andarono a giocare gli ottavi di finale contro il Milan, una sfida che sembrava impossibile ma che i nostri superarono grazie alla vittoria interna per 1-0 (gol di Cecconi) ed al pareggio per 1-1 (Paolo Rossi e Della Monica) di Milano. Ai quarti trovammo proprio la Fiorentina. Al castellani arrivò l’insperato successo per 3-2, con Della Monica a segnare il gol vittoria all’ 89’. A Firenze purtroppo venimmo travolti per 3-0.

Due anni dopo l’Empoli si ritrovò ancora a giocare i quarti di finale di Coppa Italia, stagione 1987-88. Anche in quel caso si disputò il girone da sei e ci piazzammo secondi dietro l’Avellino. Agli ottavi di finale fu la Roma l’avversaria che andammo ad eliminare con un 2-1 interno (Zanoncelli e Brambati per noi e Voeller nel recupero finale per la Roma) e con il pari 0-0 dell’Olimpico. Ai quarti trovammo la fortissima Inter che sconfisse 2-1 a San Siro ed 1-0 ad Empoli. La terza ed ultima volta, fin qui, in cui siamo approdati ai quarti di finale in Coppa è stato nella stagione 2006-07. Formula diversa da quelle raccontate con l’Empoli ad entrare in tabellone dagli ottavi di finale, dove superammo il Genoa con un doppio 1-0. Ai quarti ancora l’Inter a dirci di no, con in questo caso un doppio 2-0 nerazzurro.