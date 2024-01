Inizia il girone di ritorno che sarà, alla fine, senza appelli. Si comincia con un avvincente match a Verona. Vediamo quali sono pro e contro di questa sfida tramite i nostri consueti Più e Meno:

I PIÚ

– La necessità di vincere per la classifica

– Il fattore trasferta dove l’Empoli fa meglio I MENO

– Il Bentegodi che sarà una bolgia gialloblù

– La rabbia del Verona per il furto di San Siro

Si affrontano due squadre che al momento sarebbero retrocesse, è la classica partita da sei punti con il pareggio che potrebbe fare due feriti gravi. Il Verona arriva da una gara nella quale è andato davvero vicino a portare a casa un punto con l’Inter fuori casa, e c’è grande rabbia per uno degli episodi più contestati della stagione. Cinque punti nelle ultime cinque per gli scaligeri che stanno un filo meglio degli azzurri, ma il mercato ha visto due cessioni illustri che potrebbero pesare.

Lo si è detto più volte nell’ultimo periodo, ma davvero questa l’Empoli non la può sbagliare. Contro il Milan si è vista una squadra viva soltanto nella seconda metà di gara, ma si fa un enorme fatica a buttarla dentro. Al Bentegodi troveremo un ambiente difficile, e questo certo non giocherà a nostro favore, è però fuori casa che l’Empoli sta facendo meglio ed anche su questo si deve far leva. Perdere questa gara potrebbe diventare molto pericoloso nonostante il campionato sia ancora lungo.