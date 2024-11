Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Comunale Ettore Giardiniero di Lecce per Lecce-Empoli, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma venerdì 8 novembre alle ore 20.45.

I tagliandi sono disponibili al prezzo di 19,00 euro (Ridotto, riservato ai bambini / ragazzi che al momento dell’acquisto non abbiano compiuto il 14° anno di età, 9,00 euro) più commissioni di servizio Vivaticket nei punti vendita Vivaticket (elenco disponibile su www.vivaticket.it) e sul portale uslecce.vivaticket.it (previa registrazione al sito www.vivaticket.it), in modalità HOME TICKETING; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Si ricorda che la vendita terminerà inderogabilmente giovedì 7 novembre alle ore 19.00 e che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Lecce se sprovvisti di tagliando.

Per i tifosi ospiti che raggiungeranno lo stadio, è prevista in forma permanente, all’interno dell’area prospiciente la porta N. 7 (Distinti Sud /Est / settore Ospiti), l’istituzione di una zona di parcheggio riservata agli autobus ed ai veicoli con ingresso ed uscita dalla S.P. 364 San Cataldo – Lecce.

U.S. Lecce invita i tifosi a prendere visione e a rispettare il Regolamento d’uso dello stadio comunale “Ettore Giardiniero”, il Codice di Regolamentazione della cessione dei titoli di accesso reperibili per intero sul sito ufficialewww.uslecce.it(https://www.uslecce.it/page/685425152103/stadio-comunale-ettore-giardiniero); premunirsi, in tempo utile, del biglietto d’ingresso; raggiungere lo stadio con debito anticipo per consentire al personale di servizio di effettuare i necessari controlli di sicurezza; attenersi alle disposizioni del personale steward preposto all’accoglienza e ai servizi di controllo.

Empoli Fc