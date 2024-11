Riprenderà oggi il lavoro degli azzurri visto che venerdi sera saremo ancora in campo, stavolta a Lecce con il ritorno di D’Aversa da ex. Saranno da monitorare tutte le situazioni dei vari giocatori assenti, con la sensazione che nessuno possa rientrare per la gara in Salento. Chi torna a disposizione, invece, è Goglichidze che ha scontato il turno di squalifica. Vedremo se De Sciglio tornerà in panchina o magari, stavolta, farà tirare il fiato a Viti. Le scelte di formazioni in vista del Lecce sembrano abbastanza scontate, si dovrebbe rivedere Colombo dal primo minuto magari al fianco di quel Pellegri che ieri è andato in gol. A Lecce si va per cercare altri tre punti che sarebbero davvero oro, certo è che il successo riportato ieri contro il Como ci manderà in campo più sereni e con qualche pensiero in meno. E la vittoria ottenuta ieri sera, oltre che da un mero punto di vista della classifica, ha certificato il buono stato della squadra, una squadra che ha sempre portato a casa la sua prestazione, anche in occasione delle sconfitte. E’ arrivata, finalmente, la prima vittoria casalinga e, di conseguenza, il primo gol segnato al Castellani. Una gara sicuramente dai due volte, con un Empoli decisamente più pimpante e vivo nella ripresa, una ripresa sbloccata subito dopo due minuti da quella botta micidiale dell’ex Torino. Il primo tempo è stato oggettivamente brutto e sporco, con il Como che aveva cercato di fare la partita inizialmente ma con i nostri a contenere bene. Poi nessuna della due squadre è riuscita a fare buone cose, con errori a volte marchiani nell’ultimo passaggio. Lo “switch” è arrivato nell’intervallo, con alcuni dettami portati da D’Aversa nello spogliatoio. Magistrale, ci torniamo ancora sopra, come Pellegri abbia capitalizzato quella palla arrivata dalle retrovie. Ma in generale tutto il secondo tempo è stato di marca azzurra, il Como lo si è visto soltanto nel finale alla ricerca di un pareggio nemmeno poi tanto meritato. Dietro, beh ormai si sprecano i complimenti, questa squadra gioca divinamente. La fase difensiva di quest’Empoli rasenta quasi il manuale del calcio, compreso un Vasquez sempre molto sicuro nelle prese aeree. Funzionale, anche un po’ obbligata, la scelta di passare al 3-5-2 con un centrocampo bello corposo e vivace, ed in questo si è rivisto un Maleh in splendida forma; molto molto vicino a quello ammirato la scorsa stagione. Ma la in mezzo hanno fatto tutti bene, forse meno appariscente Pezzella che però ha giocato difensivamente molto bene. Ogni presente Gyasi, Henderson ottimo a fare filtro ed anche Haas si è fatto trovare pronto in cabina di regia. Non vogliamo mettere nessuno dietro la lavagna, per l’amor del cielo, però continua a convincere poco Solbakken che, nonostante l’impegno profuso, sbaglia tanto, troppo. Bravi i ragazzi ad aver avuto pazienza, a capire e gestire bene quel primo tempo e ad approfittare subito ad inizio ripresa, con il gol che ha dato ulteriori energie. Va data una nota al merito anche a De Sciglio, alla prima da titolare in campionato; l’ex Juve si è fatto trovare pronto, portando a casa una gara di grande attenzione ed annullando un cliente scomodo come Strefezza. Vittoria di qualità ma vittoria anche di quantità, vittoria che mette in risalto ancora la mentalità di questo gruppo ed il come saper fare le cose giuste. Sono sembrati giusti anche i cambi adoperati da D’Aversa, per tempi e per uomini, magari qualcosina in più ci si aspettava da Ekong che non ha approcciato molto bene, a differenza di Colombo che scalpitava. Un Empoli bravo a colmare le defezioni degli assenti, un gruppo che ha fatto vedere come anche le “seconde linee” possano essere funzionali. Se dell’Inter, cosi come del Napoli, si diceva che non partite da cui non passa la nostra salvezza, quella di ieri invece lo è. E quindi va riesaltato anche il fattore punti, il fatto di aver superato con merito una diretta concorrente, un Como messo davvero in grande difficoltà dai nostri. Piedi ancora ben per terra, ma ad oggi siamo una spanna sopra la lotta salvezza.

D’Aversa effettua qualche cambio obbligato rispetto alla gara contro l’Inter, inserendo De Sciglio per lo squalificato Goglichidze, a centrocampo Henderson vince il ballottaggio con Anjorin mentre in avanti Fazzini, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare, viene sostituito da Maleh, con Pellegri unico punto di riferimento. Il Como inizia in maniera aggressiva ed ha la prima occasione dopo appena 40 secondi, Belotti si tova a tu per tu con la Vasquez ma per fortuna dei toscani liscia l’impatto col pallone. Due minuti dopo è ancora l’ex Toro a rendersi pericoloso, ma il suo tiro colpisce l’esterno della rete. Dopo gli squilli iniziali la partita fa fatica a prendere ritmo. Si arriva quindi al 27′, quando l’Empoli ha una grande occasione con Gyasi, bravo ad andare via al marcatore sulla destra, meno bravo a mettere il cross per Maleh tutto solo in area. Al 35′ l’Empoli lascia un’altra occasione per strada. Ancora bravo Gyasi a liberare con un tacco geniale Solbakken che però non calcia da ottima posizione, sbagliando poi il passaggio a centro area. La ripresa si apre col botto. Al 47′ De Sciglio lancia lungo a cercare Gyasi, il pallone arriva a Pellegri, che si sistema il pallone e con un destro violento piazza il pallone sul palo lontano. Al 55′ gli azzurri vanno vicini al raddoppio, Gyasi è bravo nell’anticipare Moreno e calciare al volo, ma è altrettanto bravo a immolarsi per respingere il tiro. La squadra di D’Aversa gioca con fiducia, e sfiora ancora il gol al 67′, gran sinistro al volo di Maleh indirizzato all’angolino, deve fare gli straordinari Reina che mantiene a galla il Como, che rischia ancora poco dopo con il bel tiro a giro di Colombo che sfiora il palo. Il Como non riesce a reagire, i toscani continuano a collezionare occasioni. Al 70′ altra chance per Colombo, che stavolta calcia rasoterra, ma ancora il pallone esce di pochissimo. Nel finale si fa rivedere il Como, con il cross di Cutrone per Cerri, ma è decisivo l’intervento di Viti che al volo riesce a deviare la traiettoria e anticipare in qualche modo l’attaccante del Como. Finisce al Castellani con la prima vittoria stagionale interna ed un primo quarto di campionato da incorniciare.