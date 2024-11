Sono in vendita i biglietti del settore ospiti (Terzo Anello Verde – Away Fan) dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano per Milan-Empoli, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A Enilive in programma sabato 30 novembre alle ore 18.00.

I tagliandi sono disponibili per i titolari della fidelity card Empoli Member prezzo di 14,00 € sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Si informa che non sarà possibile il cambio nominativo e la vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente venerdì 29 novembre alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Milano se sprovvisti di tagliando.

L’area parcheggio dedicata a pullman e auto dei tifosi ospiti è situato in Via Tesio, per accedervi sarà necessario esibire il biglietto di Settore Ospiti, a cui è collegata direttamente agli ingressi dedicati tramite un percorso protetto.

Empoli Fc