Dalle ore 15.00 di domani, martedì 26 agosto, saranno in vendita i biglietti del settore ospiti del Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia per il match Reggiana-Empoli, secondo turno della stagione regolare di Serie BKT in programma venerdì 29 agosto alle ore 20.30.

I biglietti saranno in vendita al costo di 20€ (Ridotto Donna, Over 65 e Under 18 – 15€) presso i punti vendita Vivaticket ed online sul sito https://www.vivaticket.com/it; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Si informa che ai residenti nella Provincia di Firenze sarà messa a disposizione la sola Tribuna Nord e che la prevendita per il settore di Tribuna Est è riservata ai residenti nella Provincia di Reggio Emilia o possessori della fidelity Regia Card.

Si ricorda inoltre che per il Settore Ospiti non è consentito il cambio nominativo e la vendita terminerà inderogabilmente giovedì 28 agosto alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Reggio Emilia se sprovvisti di tagliando.