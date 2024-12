Due gare a prezzo promozionale, un Blue Xmas Pack speciale, la possibilità di vivere insieme il periodo natalizio

al Carlo Castellani Computer Gross Arena e colorarlo di azzurro!

In occasione delle sfide contro il Torino (venerdì 13 dicembre, 20.45) e Genoa (sabato 28 dicembre, ore 15.00), il Carlo Castellani Computer Gross Arena ospiterà al suo interno tanti eventi a tema natalizio, grazie anche alla collaborazione con Empoli Città del Natale che sarà presente allo stadio.

Il Blue Xmas Pack dà la possibilità di acquistare il biglietto per le due gare casalinghe contro granata e rossoblu ad un prezzo promozionale a partire da 10 euro.

Il pack sarà omaggio per tutti i tifosi Under 14, che potranno assistere gratuitamente alle due gare da tutti i settori dello stadio. Per acquistare un biglietto Under 14 (nati dal 13-12-2010) è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli.

La vendita del pack sarà attiva all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nelle rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la modalità stampa a casa).

PREZZI

CHRISTMAS PACK PREZZO SINGOLA GARA SETTORI INTERO RIDOTTO UNDER 14 INTERO RIDOTTO POLTRONISSIMA € 125,00 € 95,00 OMAGGIO € 90,00 € 70,00 POLTRONA € 100,00 € 75,00 OMAGGIO € 70,00 € 55,00 TRIBUNA INFERIORE € 65,00 € 50,00 OMAGGIO € 45,00 € 35,00 MARATONA SUPERIORE CENTRALE € 45,00 € 35,00 OMAGGIO € 30,00 € 25,00 MARATONA SUPERIORE LATERALE € 35,00 € 27,00 OMAGGIO € 25,00 € 20,00 CURVA NORD € 15,00 € 10,00 OMAGGIO € 10,00 ND

La tariffa ridotto è valida per gli Under 18 (nati dal 13-12-2006), gli Over 65 (nati prima del 13-12-1959) e le persone con un grado di invalidità superiore al 60% (in quest’ultimo caso, i biglietti sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).