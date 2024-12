E’ il giocatore del momento in casa Empoli….stiamo parlando di Sebastiano Esposito. Dopo il bellissimo gol nel derby in Coppa Italia e il rigore decisivo realizzato che ha qualificato la squadra ai quarti, ieri è stato il grande protagonista della bella vittoria azzurra a Verona. Ha realizzato una doppietta giocando una partita di grande qualità tanto da essere premiato a fine gara come migliore in campo. Inoltre, ieri, ha ottenuto un doppio primato: è infatti il giocatore più giovane ad aver realizzato 4 gol in trasferta, ma anche l’italiano più giovane con almeno 4 gol segnati nel nostro campionato. Un ragazzo che sta dimostrando tutto il suo talento e che sembra pronto per esplodere.

Ma non è il solo, nella sua famiglia ci sono anche i fratelli Salvatore e Francesco Pio che giocano in Serie B a Spezia. E la giornata di ieri è resa speciale perché tutti e tre sono andati a segno quasi in contemporanea. Come abbiamo detto prima la doppietta di Sebastiano con la maglia azzurra a Verona poi gli altri due fratelli sono andati a segno contro il Cittadella. Ha aperto le marcature Francesco Pio poi anche Salvatore ha realizzato una doppietta.

Tutti e tre assieme hanno realizzato qualcosa di unico: cinque gol di tre fratelli nell’arco di 45 minuti.