Sabato 3 giugno 2023 alle 21, allo stadio ‘Carlo Castellani’ si giocherà la partita valida per il campionato di Serie A, Empoli – Lazio. Sono previste alcune modifiche a sosta e viabilità, secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico. In particolare, la chiusura alla viabilità della zona intorno allo stadio è prevista alle ore 17 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo: sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, strada che costeggia l’area dello stadio. L’apertura dei cancelli dello stadio è prevista come sempre circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 19.

I tifosi ospiti, per raggiungere lo stadio, dovranno utilizzare l’uscita della Fi-Pi-Li Empoli Est. Per loro possibilità di parcheggio nell’area antistante il palazzetto dello sport Aramini e nell’area del parcheggio della vigilanza privata, di quello di via Bisarnella prospiciente l’autoscuola e di quello contiguo al parco Mariambini. Per quanto riguarda il parcheggio di Serravalle, è occupato dal Luna Park: per questa ragione non sarà usufruibile dalla tifoseria locale. Si consiglia a tutti i tifosi locali che si vogliono recare allo stadio di farlo, dove possibile, a piedi o in bicicletta. Si ricorda inoltre che, proprio per la presenza deglli ambulanti della Fiera in via Serravalle, la stessa strada è chiusa al traffico: di conseguenza, per poter accedere a viale delle Olimpiadi e raggiungere la zona dello stadio, occorre utilizzare via Guido Monaco, per l’occasione percorribile a doppio senso di circolazione.

Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio è previsto presumibilmente dopo le 23.30. Per il deflusso dei tifosi ospiti, i responsabili dell’ordine pubblico hanno stabilito che l’entrata in Fi-Pi-Li sarà, come all’arrivo, quella di Empoli Est.

I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio saranno in vigore a partire dalle 17 fino al termine dell’incontro: in particolare i provvedimenti interessano via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello). I divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertain e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Castellani’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via email al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite.

Le strade interessate dalla chiusura sono, come sempre, queste vie: Bisarnella, Olimpiadi, Garigliano, Volturno, Po, Adige, Tevere, Barzino, Compagni, Parini, Manzoni, De Coubertin, Del Discobolo, Filippide, Petri, Castellani, Giovanni XXIII, del Pentathlon.