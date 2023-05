Il Campionato Primavera 1 2022/23 è stato il secondo disputato con un Girone Unico a 18 squadre. Se facciamo un confronto con la Stagione precedente vediamo che la squadra ha totalizzato 3 punti in più ed ha scalato di 2 posizioni la classifica passando dal 10° posto dello scorso anno all’ 8°.

Il numero di giocatori utilizzati in Stagione è stato di 35. Di questi 2 sono stati fuori quota assoluti: Tonelli , del 1990 che però ha disputato una solo gara, e Boli, del 2002 che invece disfare be ha disputate 29. Sono stati poi utilizzati 5 fuori quota del 2003 e 21 ragazzi del 2004, l’anno di base per questa Stagiobe. Soltanto 5 i ragazzi del 2005 (l’anno di base del Campionato 2023/24) e 2 quelli del 2006. Da questo emerge che i ragazzi che il prossimo anno disputeranno il Campionato Primavera saranno per lo più debuttanti e questo pone decisamente problemi di costruzione della squadra 2023/24 alla Società.

I numeri del Campionato

Per rimanere solo ai dati del Campionato le partite interne vinte sono state 13, 10 quelle pareggiate e 11 perse, con 47 gol fatti (12° attacco) e 45 subiti (6° difesa). Se andiamo però ad una analisi più approfondita vediamo che dei 49 punti totali fatti l’Empoli ne ha conquistati ben 34 in casa e solo 15 fuori dalle mura amiche, e ciò è ancora più evidente se guardiamo alle sconfitte, delle quali 8 lontano da Petroio tanto che sui 47 gol totali realizzati in stagione, ne sono stati fatti soltanto 16 in trasferta a fronte dei 31 in casa. In una Stagione che comunque può dirsi estremamente positiva – per un certo periodo l’Empoli è stato ad un passo dai play off – il dato più negativo rimane quello dell’attacco, compensato solo dall’equilibrio difensivo e dalla capacità del mister di trovare i moduli giusti per le caratteristiche dei suoi giocatori.

A proposito di giocatori proponiamo la tabella riassuntiva dei dati che li riguardano e qui andiamo a sottolineare le 34 gare su 34 di Campionato disputate da Lorenzo IGNACCHITI A CUI va anche il record del minutaggio: 2.472 minuti; ha mancato solo la gara di Coppa Italia.

I dati sottostanti tengono conto delle 34 gare di Campionato e della gara di Coppa Italia