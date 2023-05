Tommaso Baldanzi sarà uno di quei nomi che sentiremo parlare molto nella sessione del mercato estiva. L’ottima stagione disputata ha attirato l’interesse di molti club ma l’intenzione della società azzurra sarebbe quella di puntare con decisione sul giocatore anche nella prossima stagione. Nelle recenti interviste il Presidente Corsi si è augurato che Tommaso possa restare in maglia azzurra per completare la crescita e poi spiccare il volo verso grandi club. Ricordiamo che attualmente è impegnato con la Nazionale Under 20 al Mondiale in Argentina.

Il suo procuratore, Federico Pastorello, ha parlato del suo futuro a un evento che si è tenuto due giorni fa a Coverciano.

“Si è messo in grandissima evidenza in questa stagione e adesso è a giocare il Mondiale Under 20 con l’Italia. È un ragazzo che merita uno step in avanti, anche se a Empoli sta benissimo. Se ci sarà un’opportunità la valuteremo insieme al club, visto che ci sono ottimi rapporti sia con il presidente Corsi che con il direttore Accardi”.

Sarà comunque un mercato più ricco?

“Sì, mi aspetto che i club italiani abbiano risorse fortunatamente inaspettate. Abbiamo una buona competitività rispetto ai club stranieri. La Serie A è visto come un campionato interessante dove venire a provare, è un Paese dove si vive benissimo e oggi l’Italia, dopo la Premier è il campionato dove molti giocatori vogliono venire”.