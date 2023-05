Sarà massiccia la presenza dei tifosi laziali allo stadio Castellani sabato sera. In poche ore sono andati esauriti i 3100 biglietti del settore ospiti curva sud con la relativa apertura della tribuna inferiore sud. Si presume che anche questi mille tagliandi andranno a ruba. Anche nei settori “misti”, soprattutto in tribuna, ci dovrebbero essere diversi tifosi biancocelesti. Per la Lazio la ricerca del secondo posto ufficiale, anche se la squadra di Sarri è già certa di partecipare alla prossima Champions ed anche alla supercoppa italiana a quattro.