Sarà il Sig. Massimi di Termoli (CB) l’arbitro che dirigerà il prossimo incontro degli azzurri, quello in programma sabato sera al Castellani contro la Lazio.

Sono nove le gare dirette nell’attuale serie A dal fischietto molisano, tra queste non figurano match dell’Empoli. L’ultimo incrocio risale allo sfortunato derby di Firenze della passata annata. In totale sono cinque gli incroci tra Massimi e gli azzurri con un bilancio per l’Empoli di tre vittorie e due sconfitte. Il termolese ha diretto invece la Lazio in stagione alla prima giornata contro il Bologna con vittoria capitolina per 2-1. In totale ci sono tre precedenti con i biancocelesti che con questo arbitro hanno vinto due volte e perso una. L’ultima gara diretta è stata Torino-Fiorentina 1-1.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

SASSUOLO – FIORENTINA Venerdì 02/06 h. 20.30

MARCHETTI

AFFATATO – MORO

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

AVAR: AYROLDI

TORINO – INTER Sabato 03/06 h. 18.30

FABBRI

GALETTO – CECCON

IV: MINELLI

VAR: CHIFFI

AVAR: DOVERI

CREMONESE – SALERNITANA Sabato 03/06 h. 21.00

PERENZONI

MASTRODONATO – CIPRIANI

IV: GARIGLIO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: FOURNEAU

EMPOLI – LAZIO Sabato 03/06 h. 21.00

MASSIMI

VALERIANI – SCARPA

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: DIONISI

NAPOLI – SAMPDORIA h. 18.30

FELICIANI

LIBERTI – PALERMO

IV: MAGGIONI

VAR: MARINI

AVAR: RAPUANO

ATALANTA – MONZA h. 21.00

DI BELLO

PAGLIARDINI – ROSSI L.

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: DIONISI

LECCE – BOLOGNA h. 21.00

PICCININI

CAPALDO – YOSHIKAWA

IV: PATERNA

VAR: DI MARTINO

AVAR: GHERSINI

MILAN – H. VERONA h. 21.00

VALERI

GIALLATINI – PRETI

IV: VOLPI

VAR: MARIANI

AVAR: MUTO

ROMA – SPEZIA h. 21.00

MARESCA

CARBONE- BACCINI

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

UDINESE – JUVENTUS h. 21.00

GUIDA

IMPERIALE – TOLFO

IV: PEZZUTO

VAR: ABISSO

AVAR: PAGANESSI