Si riparte dopo il KO con il Palermo e si va a sfidare la Juve Stabia sull’ostico terreno di Castellammare. Occasione importante per gli azzurri per confermare il buono stato palesato nelle ultime settimane. Vediamo le ultime.

In casa azzurra non ci si attendono particolari ribaltoni, a partire dal modulo che dovrebbe continuare ad essere il 3-4-2-1. Si potrebbe tornare alla formazione vista in partenza con il Bari, con quindi il ritorno tra i titolari di Degli Innocenti e Saporiti. Attenzione su Pellegri che è sempre più vicino a partire dall’inizio, la sensazione è che però anche domani si vada verso una sorta di staffetta con Nasti dal primo minuto. Ovviamente sono in ballottaggio i vari Ceesay, Ghion, Ignacchiti ma, soprattutto, Carboni che può insidiare Moruzzi per la gara specifica. Difesa confermata in blocco. Popov torna tra i convocabili.

Gli indisponibili sono: Ebuehi, Curto.

Mister Dionisi sa che troveremo un campo ed una squadra difficile ma c’è la voglia di tornare su quella strada positiva che si era costruita.

Dovrebbe essere un 3-5-2 quello mandato in campo da Abate. Ci sono alcuni dubbi di formazione, in difesa si giocano una maglia Ruggero e Bellich. In attacco ci sarà sicuramente Candellone, da capire se Gabrielloni è recuperato, nel caso non lo fosse si verdrà l’ex azzurro, Piscopo. In mezzo altro ballottaggio tra Correia e Leone. I quinti dovrebbero essere Carissoni e Cacciamani con poi Mosti e Pierobon a completare il centrocampo. I sicuri assenti sono Burnete, Battistella e Varnier.

Il tecnico Abate non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Confente; Ruggero, Giorgini, Stabile; Carissoni, Mosti, Correia, Pierobon, Cacciamani; Candellone, Piscopo.

3-4-2-1: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Degli Innocenti, Yepes, Moruzzi; Shpendi, Saporiti; Nasti