L’ex centrocampista azzurro Iwo Kaczmarski, attualmente all’Inter Under 23, ha rilasciato un’intervista al quotidiano polacco Przeglad Sportowy in cui ha svelato alcuni particolari del suo addio all’Empoli:

“Pochi giorni prima della fine del mercato, ho ricevuto informazioni dal direttore dell’Empoli che non mi voleva in squadra e che avrebbero preso un altro giocatore per sostituirmi. Mi è stato detto che avrei dovuto cercare un altro club, perché anche se fossi rimasto, non avrei avuto la possibilità di giocare o persino allenarmi con la squadra. Non è andata bene, perché penso che tali informazioni debbano essere comunicate in anticipo. Ho chiamato subito il mister. Solo poche ore dopo, mi ha informato che c’erano diverse offerte sia dalla Polonia che dall’Italia, ma la più allettante era quella dell’Inter.

Quando l’ho saputo, sono rimasto scioccato che un marchio del genere mi avesse contattato. E questo nonostante si trattasse di un’offerta per giocare per la seconda squadra. Non ci ho pensato due volte”.