Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Stasera 1°aprile 2025, alle h.21, va in scena la Semifinale di andata della Coppa Italia 2024/2025, un evento storico per l’Empoli e per Empoli, che sogna ad occhi aperti. Nonostante l’eccezionalità del match siamo lontani dal tutto esaurito, ed infatti gli spettatori ufficiali sono 11.721 – se ne poteva certo aspettarsene di più – anche se chi vuole bene all’Empoli oggi non manca al “Carlo Castellani–Computer Gross Arena”. Il Bologna in campionato viene dall’importante vittoria a Venezia del 29 marzo scorso ed in Coppa Italia dall’avere eliminato il Monza negli Ottavi di finale (4-0) il 3 dicembre 2024; l’Atalanta a Bergamo (0-1) il 4 febbraio 2025 scorso nei Quarti di finale. L’Empoli viene dall’incoraggiante prova di Como, dove ha sfiorato i tre punti, sbagliando un clamoroso gol e colpendo due pali, ma più in generale ha racimolato solo quattro punti in quindici partite di campionato. Mentre in Coppa Italia ha eliminato il Catanzaro nei Trentaduesimi di finale (4-1) il 4 agosto 2024; il Torino (1-2) all’”Olimpico-Grande Torino” nei Sedicesimi di finale il 24 settembre 2024; la Fiorentina al “Franchi” il 4 dicembre 2024 scorso (5-6 dopo calci di rigore, 2-2 al 90°) negli Ottavi di finale; la Juventus all’”Allianz Stadium” il 26 febbraio 2025 nei Quarti di finale (3-5 ai calci di rigore, 1-1 al 90°). Un Empoli che doveva giocare la partita della vita, ma che invece viene travolto da un Bologna quarto in classifica in Serie A con 56 punti, e che quindi si sapeva essere un avversario molto più forte. Ed è per questo che forse non era l’occasione adatta per lasciare riposare alcuni giocatori titolari. Invece si è fatto un altro ragionamento, andando a premiare i giocatori più o meno che questa Semifinale se l’erano guadagnata sul campo. Il Bologna ha fatto un sol boccone dell’Empoli, dominandolo per un risultato che non ammette repliche, anche se non è il caso di fare drammi, visto che l’obbiettivo principale era e rimane la salvezza. Si spera che domenica 6 aprile col Cagliari si veda una squadra con più determinazione, grinta, “garra”, altrimenti sono guai seri. Il primo gol del Bologna arriva al 23° ad opera di Orsolini, il secondo con Dallinga al 29°, il terzo sempre con Dallinga al 51°. E il risultato poteva essere ancora più rotondo. Ci sono nell’Empoli troppi giocatori fuori forma, da recuperare al più presto. Questo atteggiamento proprio non va.

I tifosi bolognesi scesi stasera a Empoli sono circa 4.000, quindi in buon numero. Avrebbero potuto essere di più visto che le richieste erano più numerose, tutto ciò soprattutto per l’importanza del match e la vicinanza della trasferta. Gli ultras si sistemano al terzo spicchio di Curva Sud partendo dalla Maratona, ed è la zona da dove parte il tifo e vengono sventolati quasi tutti i bandieroni. Ultras che per un buon pezzo sono anche nel secondo spicchio. La restante parte della curva partecipa solo saltuariamente al tifo, ed è per questo che non esprimono tutto il loro potenziale. Sono comunque vivaci. Durante il primo tempo espongono uno striscione per un ragazzo che rientra dalla diffida. Offese reciproche già prima di inizio match. Parte forte il tifo felsineo. Si vede già prima dell’1-0 che sono sulle ali dell’entusiasmo. Non è facile sentirli dalla Maratona, ma ci riescono ugualmente con cori come “Alé, alé Bologna alé alé…alé Bologna alé alé” ed “E facci un gol e dai Bologna facci un gol…”. Dopo il loro vantaggio accendono diverse torce e fumogeni e proseguono con tanti cori tipo “Dai Bologna alé alé…”. A volte i cori sembrano boati, come d’altronde succede dopo ogni gol. E’ attiva anche la Tribuna laterale Sud, dove sono sistemati i tifosi rossoblù che non hanno trovato posto in curva. Per i bolognesi la partita è una festa. Fumogeni e torce accese anche alla seconda rete, viene alzato il coro “Alé alé alé Bologna alé alé”. La partita vede il Bologna padrone del campo e i suoi tifosi cantano “M’innamoro se vedo giocare il Bologna, forza magico Bologna…” e “Il Bologna è qua, il Bologna è là, Il Bologna è forte e vincerà…”. Bella la sciarpata verso la fine, con un mix di bandieroni e stendardi. Al triplice fischio del signor Zufferli di Udine la squadra rossoblù va a ricevere gli applausi convinti dei propri tifosi in estasi, che accendono anche qualche fumogeno. La prova dei bolognesi è da considerarsi molto buona. Voto: 8-. Fuori dal loro stadio nei giorni scorsi è apparso l’eloquente striscione “Incompetenti basta con i vostri fallimenti, trasferte libere”.

Stasera, vista la storica, irripetibile occasione, la Maratona “Emiliano Del Rosso”, oggi pienissima, almeno sotto, si fa bella, organizzando una grandiosa coreografia, rara a queste latitudini. Guardandola da sinistra verso destra, sullo sfondo di tantissime bandierine azzurre, si può ammirare, su un telone rotondo, lo stemma “EFC” con le lettere intrecciate, la facciata della chiesa della Collegiata, con accanto il campanile, anch’esse su teloni, la fontana di piazza Farinata degli Uberti, e il simbolo circolare della Coppa Italia biancazzurro, su teli, mentre al piano superiore della Maratona si può leggere l’eloquente striscione “Innamorati di questi colori…orgogliosi di essere empolesi”, il tutto per un impatto davvero bello. Il tifo azzurro inizia molto forte, con decibel alti. Si parte con “Alé forza azzurro alé, alé forza azzurro alé, alé forza azzurro alé, alé forza azzurro alé…”, per poi proseguire con “Alé alé ohoh, alé alé ohoh, e forza azzurro alé gli ultras son qui con te, lotta per vincere”, “Alé alé alé l’Empoli alé…”: tanti cori con pochissime pause. I primi minuti vedono la Maratona davvero in fibrillazione con un tifo assordante, che canta “Quando l’azzurro segnerà la Maratona esploderà in un boato che farà tremar la terra e il mar”, oltre a “…Empoli calcio…” ed “Empoli alé alé canto solo per te, sempre ti sosterrò e mai ti lascerò”. Gli ultras vedono subire le due reti del Bologna nel giro di pochi minuti, ed è una brutta botta per il popolo azzurro. La gente ora canta meno, seguono alcuni “Forza ragazzi”, poi “Siamo sempre al tuo fianco io di te non mi stanco, sei la cosa più bella che c’è…”. Verso fine primo tempo vengono intonati “Noi siamo gli empolesi con l’Empoli nel cuor” e “Che bella vita è vivere insieme a te, questa è una malattia che non va più via…”. L’Empoli va sotto 0-3 ma la Maratona sembra stasera più in forma di molte altre volte. Tra i primi cori del secondo tempo c’è spazio anche per “Siam sempre qui insieme a te per l’Empoli combatterem”. Poi i doverosi, immancabili cori per i diffidati. Viene esposto lo striscione “Bagna nel cuore”, dedicato a Matteo Bagnaresi, ultrà del Parma, fraterni gemellati con quelli empolesi, scomparso il 30 marzo 2008, investito da un pullman di tifosi juventini diretti a Torino per assistere ad un Juve-Parma, nell’Area di servizio Crocetta, vicino Asti. Viene cantato immancabilmente il coro “Curva Nord Matteo Bagnaresi!”. Presenti una 15ina di esponenti dei gemellati di Montevarchi e 5/6 gemellati di Locorotondo. Verso la fine si canta “E’ la mia vita è, per sempre insieme a te…ovunque andrai non ti lascerò mai…”. Poco prima della fine viene eseguita una bella sciarpata, sul coro “Alé forza azzurro alé…alé forza azzurro alé…alé forza azzurro alé…alé forza azzurro alé”. La partita si chiude con il Bologna che vince nettamente e che non lascia spazio a scusanti. Anche oggi i giocatori empolesi ricevono applausi dalla Maratona azzurra: è troppo il divario tecnico tra le due squadre. Oggi non c’è stata partita ma da domenica prossima la squadra è chiamata a vincere, altrimenti sono guai seri, e la pazienza andrà esaurendosi. Il livello del tifo azzurro è da considerarsi molto buono. Voto: 8+.