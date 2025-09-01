Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Match interessante quello che va in scena al “Mapei Stadium-Città del Tricolore” venerdì 29 agosto 2025, alle h. 20,30, per una collocazione della partita che quindi non è certamente il massimo. Le due compagini si erano già affrontate quest’anno al primo turno di Coppa Italia, il 15 agosto 2025, a Empoli al “Carlo Castellani”, con l’Empoli vittorioso solo ai rigori dopo che l’incontro al 90° era terminato sul risultato di 1-1. La partita di oggi è valida per la seconda giornata del campionato italiano di calcio di Serie B 2025/2026 e si gioca davanti a un discreto pubblico, con 8.871 spettatori ufficiali presenti, di cui 5.984 abbonati. Altre fonti parlano di 8.592 spettatori totali presenti.

L’Empoli parte davvero bene e al 12° è già in vantaggio con una bella azione finalizzata dal gioiellino Popov, poi al 43°, con gli azzurri in totale controllo del match, che anzi si può dire stiano quasi dominando, due ingenue espulsioni, la prima di Guarino, con tanto di rigore trasformato da Gondo al 44°, e due minuti dopo di Obaretin, per fallo da ultimo uomo sullo stesso Gondo, indirizzano inevitabilmente la partita a favore della Reggiana, che raddoppia con Reinhart al 58° (sfortunata deviazione di Ignacchiti sul suo tiro). Gli azzurri hanno comunque il merito di rimanere in partita, ed anzi al 75° si costruirebbero anche l’opportunità di poter pareggiare, ma l’arbitro, l’incerto e discusso signor Sacchi di Macerata, dopo una lunga revisione al Var, cancella il rigore in un primo momento concesso, per una precedente presunta spinta di Ignacchiti su Quaranta. La chiude Portanova che sigilla la partita sul 3-1 al 78°. Una sconfitta frutto di ingenuità e peccati di gioventù, che pregiudicano la gara e che devono servire agli azzurri per crescere.

Sono ben 427 i tifosi empolesi presenti stasera al “Mapei Stadium-Città del Tricolore” di Reggio Emilia, che, in questo venerdì sera di fine agosto rappresentano senz’altro un buon numero. Tanti sono quelli che hanno scelto come mezzo di trasporto la macchina, ma un discreto numero ha scelto invece il pullman. Uno l’ha organizzato l’Unione Clubs Azzurri e riesce ad arrivare allo stadio in tempo per l’inizio della partita. Gli altri mezzi, dei “Desperados Empoli” e degli “Ultras Empoli”, arrivano purtroppo allo stadio con 10-15 minuti di ritardo a causa dell’intenso traffico, dovuto al controesodo, sull’autostrada A1 Milano-Bologna. A ciò si devono aggiungere almeno altri 10 minuti persi per le operazioni di riconoscimento, schedatura e foto, da parte delle forze dell’ordine, di circa 25-30 parmensi, muniti peraltro di regolare tagliando d’ingresso. Ovviamente gli ultras azzurri non potevano non aspettare i gemellati di Parma. Questi intoppi fanno sì che il contingente ultras azzurro entri solo verso il 16° minuto, lanciando subito slogan contro i reggiani. Viene esposta la pezza “Curva Nord Matteo Bagnaresi” e lanciato il coro omonimo, oltre a “Parma!Parma!”. E’ risaputa infatti la rivalità acerrima tra reggiani e parmensi (o parmigiani), l’odio davvero molto sentito. Il tifo parte piuttosto bene con cori come “Alé alé alé l’Empoli alé” ed “Alé forza azzurro alé, alé forza azzurro alé…”. Gli azzurri sono già in vantaggio grazie al gol di Popov, segnato quando gli ultras dovevano fare il loro ingresso nello stadio, e stanno giocando davvero del buon calcio. Il settore ospiti si arrabbia molto però per le decisioni prese dall’arbitro sul finire del primo tempo che danneggiano l’Empoli, soprattutto le due espulsioni che lo lasciano in 9. Vengono lanciati epiteti come “Lega Italiana figli di puttana!”. Nonostante la partita prenda una brutta piega per gli azzurri, il tifo è più continuo e convincente nel secondo tempo, quando viene più volte proposto il coro “Forza ragazzi!”. Vengono poi eseguiti molti cori come “Siam sempre qui insieme a te per l’Empoli combatterem…”, il classico “Forza Azzurro! Vinci per noi” che viene peraltro piuttosto bene, “Che bella vita è vivere insieme a te questa è una malattia che non va più via…”, e il nuovo, bellissimo “Questa è la lotta che noi sosteniamo contro diffide e per la libertà, in ogni stadio ovunque ci siamo e forza azzurro vinci per gli ultrà…”. Viene poi tenuto bene su negli ultimi minuti il coro “Empoli e Parma alé alé…”. Paradossalmente il tifo risulta migliore e meno altalenante nel secondo tempo, con l’Empoli in normale difficoltà per la doppia inferiorità numerica, che non nei primi 43 minuti del primo tempo, con l’Empoli in vantaggio e parso in controllo della partita. Ben colorato il settore ospiti con tanti bandieroni. Il livello del tifo azzurro espresso si può giudicare stasera piuttosto buono. Oggi si può considerare una giornata storica per il tifo reggiano. Infatti il “Gruppo Vandelli” da questa stagione, in totale accordo con i ragazzi delle “Teste Quadre” e “Ultras ‘74”, torna in Curva Sud, su quei gradoni occupati ininterrottamente per 20 anni e lasciati 15 anni fa per trasferirsi nel settore Distinti. Il Gruppo prende il nome dall’imprenditore Giovanni Vandelli, che aveva acquistato la squadra nel 1982. Nei Distinti rimane un coriaceo gruppetto denominato “Vecchia Reggio”, dotato anche di un tamburo. Il tifo granata parte subito molto forte con cori convincenti come “Ora tutta quanta la curva canterà per te Regia devi vincere, Regia devi vincere…”, “Perché son qui per te, son qui per te…son qui per te…non me lo so spiegar questo amor malato…”, “Noi vogliamo questa vittoria!”, “Forza Regia! Regia campione!” e altri ancora. Poche le pause vere. C’è tanta voglia di tifare e di incidere su una partita che si era messa male, anche se forse ci si può aspettare ancora di più da questa rinnovata unità d’intenti. Belli i cori “Quando saremo tutti in curva Sud come una bomba il tifo esploderà…”, “Forza Regia dai noi non ti lasceremo mai…” e “Forza Regia Forza Regia dalla curva si alzerà, noi ti amiamo e t’adoriamo siamo del commando ultrà”. Bello davvero lo striscione esposto in Curva Sud, sulla destra guardandola davanti, “Una squadra, una città…la Storia!”. La curva è molto ben colorata e tanti sono i bandieroni che sventolano. Molto partecipati i cori “Chi non salta è un parmigiano eh eh” e “Parmigiano pezzo di merda” a rimarcare l’eterno loro odio verso i parmensi, che insieme agli empolesi ricambiano, alzati soprattutto verso la fine, col risultato nettamente a favore. Viene davvero bene anche il coro “Che bello è quando esco di casa per andare allo stadio a vedere la Regia…”. Nel complesso i reggiani destano una buona impressione, anche se, ripetiamo, visto la riunificazione della curva, non fanno vedere cose particolari, e comunque nulla di eccezionale. La prestazione del tifo reggiano stasera si è attestata su buoni livelli.