La squadra subisce troppi gol e, con una serie A che si fa sempre più difficile di anno in anno, c’è la necessità di trovare una filosofia diversa, che ci permetta di coprirci di più. Questa fu la motivazione che, nell’estate del 2022, dette la società per giustificare il cambio in panchina tra Andreazzoli e Zanetti. Un cambio che in qualche modo assomigliava ad un esonero, visto che il tecnico di Massa era sotto contratto anche per la stagione successiva (e a dire il vero l’ultima parte di stagione aveva fatto percepire che qualcosa stesse cambiando nei rapporti). Sia chiaro, la società ci ha visto bene, dato che Zanetti è riuscito nel suo compito migliorando pure lo score di punti a fine stagione.

Logico che, al ritorno di Andreazzoli, uno dei quesiti principali posti al club fosse proprio questo. La risposta, come sempre in questi casi, la sta dando il campo con una sorta di “rivoluzione” nella fase difensiva. Anche riprendendo in parte il lavoro fatto dal predecessore, che sulla fase di non possesso è stato egregio, con Andreazzoli al timone la squadra sta facendo davvero bene in tema di gol presi. Nelle cinque gare che hanno visto fin qui l’ex Roma in panchina sono arrivati 4 gol, spalmati in due sole partite. Da due gare consecutive la squadra non subisce reti.

Numeri davvero diversi se andiamo a vedere le prime cinque gare di Andreazzoli nella sua passata gestione. In quello stesso lasso di tempo (ovviamente dalla 1a alla 5a mentre adesso si guarda dalla 5a alla 9a) l’Empoli aveva incassato il doppio delle reti: otto. Anche guardando l’avvio del campionato di serie A 2018/19, la squadra allenata da Andreazzoli aveva subito sei gol nelle prime cinque gare. Stesso identico risultato nelle “seconde” prime cinque gare al suo ritorno in quella stessa stagione, dopo l’esonero di Beppe Iachini. L’avvio invece della sua prima esperienza in azzurro, nel dicembre del 2017 in serie B, aveva visto subire gli stessi quattro gol di adesso nelle sue prime cinque gare. E se Andreazzoli, che ha sempre fatto rendere bene le sue squadre in fase offensiva sa farle anche difendere bene…