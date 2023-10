Prosegue il ‘tour’ tra le società di Serie A di Luciano Spalletti, che dopo aver fatto visita ieri al Frosinone questa mattina ha assistito alla seduta di allenamento dell’Empoli al ‘Carlo Castellani Computer Gross Arena’.

Accompagnato dal suo vice Marco Domenichini e dal preparatore atletico Francesco Sinatti, Spalletti – che nelle scorse settimane aveva fatto visita anche ad Atalanta, Juventus e Torino – ha incontrato il presidente Fabrizio Corsi, il direttore sportivo Pietro Accardi e il tecnico Aurelio Andreazzoli.

Un vero e proprio ritorno a casa per il Ct, che trent’anni fa nella città toscana ha chiuso la sua carriera da calciatore e iniziato quella da allenatore passando dalle giovanili alla prima squadra, con cui ha ottenuto una doppia promozione dalla Serie C1 alla Serie A.

Spalletti ha assistito alla seduta mattutina della squadra azzurra e ha salutato tutti i giocatori. Chissà che qualcuno, come Baldanzi, Fazzini o Luperto, non possa rientrare in qualche convocazione futura.

