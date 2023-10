Il gol messo a segno a Firenze è stato il cinquantesimo in maglia azzurra. Parliamo di Ciccio Caputo, “The Gol Machine”. Sarà difficile, per non dire impossibile, avere un altro Ciccio che arriverà a 100 come successo con Tavano, ma la cifra raggiunta è di quelle importanti e merita in tributo. Tra l’altro con questo gol Caputo stacca Saudati ed Alderotti si porta al quinto posto tra i marcatori all time dell’Empoli. Primo è Tavano, secondo Maccarone, terzo Castellani, quarto Di Natale. Vediamo, in questo bel montaggio dell’ufficio stampa, tutti i gol messi a segno da Caputo con la nostra maglia