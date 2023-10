Azzurri a lavoro nella mattina di questo venerdì, in quello che è stato l’ultimo allenamento a porte aperte della settimana. La squadra ha iniziato con un lavoro aerobico per poi concentrarsi sulla tattica, andando a provare alcune scelte specifiche per la gara di lunedi. Ricordiamo che gli azzurri sono attesi ad una gara sulla carta non semplice, contro un Atalanta che arriva dal pareggio in Europa League. Non ci si discosta da quello che è l’attuale assetto tattico, si va avanti con il 4-3-2-1.

Si allena regolarmente Baldanzi che potrebbe essere una delle variazioni rispetto al match di Firenze. Molto probabile che l’alternanza possa essere con Cambiaghi. Buone notizie arrivano da Ismajli che è tornato a lavoro e sta bene, sarà da capire se verrà mandato subito in campo o si inizierà con Walukiewicz che sta facendo vedere buone cose. Anche Kovalenko rientra tra i giocatori a disposizione. Un mezzo passo indietro resta Shpendi che oggi ha effettuato soltanto la prima parte della seduta. I ballottaggi sembrano essere quelli tra Ebuehi e Bereszynski in difesa e tra Grassi e Ranocchia a centrocampo.