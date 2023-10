Una maglia speciale per Empoli-Atalanta di lunedì 30 ottobre alle ore 18.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.

Per l’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione nella lotta al tumore del seno, la nostra Onlus Empoli for Charity sostiene l’associazione Astro, che da 20 anni si occupa dell’assistenza socio sanitaria a sostegno dei pazienti oncologici. Per questo, in occasione di Empoli-Atalanta, gli azzurri scenderanno in campo con una patch dedicata ed i numeri rosa ricordando l’iniziativa. Le maglie saranno poi messe all’asta nei prossimi giorni su Memorabid, con il ricavato della vendita all’asta che sarà destinato all’acquisto di trasporti su mezzi attrezzati per pazienti oncologici verso gli ospedali Meyer, Careggi e Cisanello.

Inoltre, saranno presenti allo Stadio, donne che stanno affrontando o hanno affrontato il percorso chemioterapico. Nel pre-gara sarà donata una maglia “Astro 20 “ a ricordo dell’iniziativa consegnata al vicepresidente di Astro, l’oncologo Claudio Caponi. Le speciali maglie con le patch dell’Ottobre rosa, maglie e nomi rosa saranno eccezionalmente in vendita anche all’Empoli Store di Piazza della Vittoria fino al 31 ottobre, con una promozione speciale e uno sconto del 30%