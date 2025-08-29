SOCIETA’ – CRONISTORIA – LA PROPRIETA’

Nome: Associazione Calcio Reggiana 1919

Sito: https://reggianacalcio.it

L’Associazione Calcio Reggiana venne fondata il 25 settembre 1919 a seguito della fusione tra il Reggio Foot-Ball & Cricket Club e l’Audace Reggio. Appena nata, viene subito ammessa al Campionato emiliano di Promozione 1919/20 e dalla Stagione successiva a quello di Prima Categoria, all’epoca il massimo campionato e strutturato in eliminatorie regionali. Retrocessa in Seconda Divisione al termine della Stagione 1921/22 salì in Prima Divisione per 2 Stagioni (1924/25 – 1925/26) per retrocedere nella nuova Prima Divisione Nord interregionale. Nel 1926/27 conquista la Divisione Nazionale ma retrocede in Serie B nel 1928/29 ed in Prima Divisione nel 1929/30 dove rimane fino alla Stagione 1934/35 al termine della quale viene ammessa alla nuova Serie C. Torna in B nel 1939/40 e da lì seguiranno anni trascorsi tra Campioati di Serie B e Serie C, addiruittura 3 in IV Serie (dal 1953/54 al 1955/56) fino al termine della stagione 1992/93 quando conquista la sua prima promozione in Serie A. Retrocessione in B poi di nuovo in A solo per una Stagione, 1995/96, che sarà ad oggi l’ultima della squadra emiliana nella massima categoria. Da lì 2 anni di Serie B e poi anni di Serie C1 dal 1999/00 al 2004/05 quando la Società viene estromessa per irregolarità di bilancio e riparte dalla Serie C2 con il nome di Reggio Emilia Football Club S.p.A.. Dopo due Stagioni viene promossa in Lega Pro Prima Divisione al termine della Stagione 2007/08 dalla quale nel 2018 viene estromessa per motivi finanziari ed il titolo sportivo viene assegnato alla neonata Reggio Audace Footbal Club che si iscrive al Campionato di Serie D. Ripescata in Serie C al termine della Stagione 2018/19, nel 2019/20 viene promossa al Campionato di Serie B dove torna dopo 20 anni, Nel 2020 riassume la denominazione di Associazione Calcio Reggiana 1919. Retrocede però subito in Serie C risalendo però tra i Cadetti al termine della Stagione 2022/23.

La Stagione 2025/26 è la 38a partecipazione della AC Reggiana al Campionato di Serie B.

La proprietà della Reggiana è di tre imprenditori. Romano Amadei, Presidente Onorario, proprietario della Immergas, industria leader nella progettazione e produzione di caldaie e sistemi ibridi per uso domestico, detiene il 65% delle quote societarie ed è anche il patron della squadra emiliana. Con lui Carmelo Salerno (Presidente ed Amministratore Delegato) proprietario della Safim S.r.l., impresa nel ramo edile. Infinte Giuseppe Fico, Vicepresidente, coprroprietario insieme al fratello della Azienda F.lli Fico, azienda specializzata nel settore della produzione di cablaggi elettrici e assemblaggi elettromeccanici.

COLORI SOCIALI – LO STEMMA – LA MASCOTTE

Le primissime gare della neonata Reggioana furono con maglie di colore nero, con dettagli bianchi, colori ereditati dalla Juventus Reggio, una delle squadre che dettero origine al calcio in città. Poco dopo si passò però al granata, tinta ereditata dal Reggio Football Club, squadra dalla cui fusione con l’Audace Reggio. Il colore era stato scelto in omaggio al Grande Torino e passò quindi dal Reggio Fottball Club alla neonata Reggiana.

Non abbiamo informazioni storiche riguardo lo stemma della Reggiana. Sul primo gagliardetto della squadra, su uno sfondo amaranto, era disegnato uno scudo recante sui bordi la scritta Associazione Calcio Reggiana ed al centro un pallone ed un piccolo stemma amaranto con banda orizzontale gialla. Negli anni sono state elaborate varie tipologie di stemmi, in varie fogge, disegni e colori. A partire dal 2019 la Reggiana ha ripoposto una stilizzazione di quello che pare essere stato il primo stemma: uno scudetto con ai bordi bianchi la scritta Associazione Calcio Reggiana ed al centro uno scudetto più piccolo in amaranto, l’immagine di un pallone e la scritta 1919.

Non abbiamo trovato notizie certe sul fatto che la Reggiana abbia una sua mascotte. In alcuni siti si dice che la mascotte è un leone chiamato Granata, in altri una mucca che si chiama Miss Emilia. Ma sono solo notizie prive di riscontri probatori.

LO STADIO – GLI STADI DEL PASSATO

In nome dello Stadio in cui la Reggiana gioca le gare interne è Mapei Stadium.

Dalla sua nascita fino alla costruzione del Mapei Stadium la Reggiana ha giocato le sue gare interne nello Stadio noto come ”Mirabello”, dal nome del quartiere della città. Nel 1994 si iniziò la costruzione dello Stadio attuale a cui fu dato nome dello sponsor ”Il Giglio”. Il 15 aprile 1995 avvenne l’inaugurazione ufficiale in occasione dell’incontro di campionato tra Reggiana e Juventus. Lo Stadio conobbe lavori di ammodernamento e nel 2012 fu denominato ”Città del Tricolore”. Nel settembre 2013 lo Stadio fu messo all’asta e se lo aggiudicò Giorgio Squinzi, proprietario della Industria Mapei. E Mapei è il nome dato allo Stadio, nel quale gioca le sue gare interne anche il Sassuolo.

Il terreno di gioco, in erba sintetica, misura m 105 x 68.

Lo Stadio ha 21.525 posti a sedere