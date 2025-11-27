Si giocherà sabato pomeriggio contro il Bari e quella sarà la quattordicesima volta che i galletti verranno sul nostro campo. Ad oggi il bilancio vede cinque successi azzurri, quattro vittorie baresi e quattro pareggi. Il primo precedente risale alla stagione 1954/55 di serie C e vide il successo barese per 1-0 grazie alla rete di Bretti con il Bari che alla fine vincerà quel campionato. L’ultimo precedente risale invece alla stagione sportiva di B 2017/18 e vide il successo azzurro per 3-2 con i gol di Caputo (2) e Donnarumma per gli azzurri ed invece Tello e D’Elia per il Bari.

Le partite più ricche di gol sono state indubbiamente quella della stagione 2001/02, serie B, con gli azzurri vincenti per 5-1 grazie ad una tripletta di Bresciano ed ai gol di Maccarone e Di Natale. A seguire invece il 3-2 barese del campionato di A 97/98: Bari avanti 3-0 con doppietta di Masinga e gol di Ingensson e poi Florjancic e Cappellini ad accorcirare. A livello di gol fatti è avanti l’Empoli che conduce 15-12. I quattro pareggi si sono registrati nei campionati 84/85, 88/89, 04/05 e 13/14. Le due compagini si sono affrontate in tutte e tre le leghe professionistiche. Il miglior marcato azzurro contro il Bari è Mark Bresciano che, con la nostra maglia, ha segnato in carriera quattro gol ai biancorossi.

Vediamo la cronistoria dei precedenti casalinghi contro il Bari:

2017/2018 Empoli – Bari 3-2 Serie B

2013/2014 Empoli – Bari 1-1 Serie B

2012/2013 Empoli – Bari 0-1 Serie B

2011/2012 Empoli – Bari 1-0 Serie B

2008/2009 Empoli – Bari 2-0 Serie B

2004/2005 Empoli – Bari 0-0 Serie B

2001/2002 Empoli – Bari 5-1 Serie B

1998/1999 Empoli – Bari 0-2 Serie A

1997/1998 Empoli – Bari 2-3 Serie A

1996/1997 Empoli – Bari 2-1 Serie B

1988/1989 Empoli – Bari 1-1 Serie B

1984/1985 Empoli – Bari 1-1 Serie B

1954/1955 Empoli – Bari 0-1 Serie C