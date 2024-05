Sfida numero 15 quella di domenica al Castellani tra Empoli e Roma. Nei 14 precedenti totali ad Empoli, 3 vittorie azzurre, 4 pareggi e 7 vittorie dei giallorosse.

Il primo precedente casalingo con i giallorossi è una prima in tutti i sensi. La sfida del 2 novembre 1986 fu infatti la prima gara disputata al Castellani in Serie A, (nelle gare precedenti di quel campionato gli azzurri avevano giocato a Firenze e Pistoia) ma il punteggio purtroppo non sorrise alla squadra di Salvemini, che perse 3-1, con la doppietta di Baldieri e la rete di Desideri a ribaltare il vantaggio azzurro di Della Monica.

Doppia sfida, e doppio successo azzurro, nella stagione 1987/88: in campionato Cucchi e Ekstrom (Manfredonia in gol per la Roma) firmarono il successo; stesso punteggio, 2-1, nella gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, con gli azzurri che vinsero con le reti di Zanoncelli e Brambati e la Roma che accorciò solo nel finale con Rudi Völler. La gara tornò anche nella stagione 1988/89, primo turno di Coppa Italia, con la Roma che vinse 3-2 (Baiano e Cristiani per l’Empoli, Völler, Conti e Renato per gli ospiti).

Si deve attende 10 anni per ritrovare una sfida con i giallorossi. Agosto 1997, l’Empoli che ha ritrovato la Serie A pochi mesi prima, fa il suo esordio nella massima serie proprio al Franchi di Firenze contro la Roma, con i giallorossi che si imposero per 3-1 (vantaggio ospite di Delvecchio, pari azzurro di Cappellini e poi la decisiva doppietta di Balbo). Nuova sfida un anno dopo, quando la Roma, alla seconda giornata, fu fermata dagli azzurri sullo 0-0 con Sereni che parò un rigore a Di Biagio. Si arriva agli anni duemila ed Empoli e Roma si ritrovano nell’ottobre del 2002 con la Roma che, di nuovo per 3-1, passa al Castellani con le reti di Emerson, Candela e Tommasi e Di Natale a firmare il gol della bandiera. Ancora una sconfitta un anno più tardi, con la doppietta di Totti a fissare la gara sul 2-0.

L’Empoli retrocede e torna prontamente in A e nelle successive sfide con la Roma porta a casa due vittorie e un pareggio: 1-0, firmato Tavano nel 2005/06; nella stagione seguente altro successo per 1-0 con gol di Pozzi ed infine 2-2 nel torneo 2007/08 con il doppio vantaggio romanista di Giuly e Brighi rimontato da Vannucchi e da Giovinco proprio al 90’. Arriviamo così agli ultimi precedenti, quelli più recenti: la Roma di Garcia superò 1-0 gli azzurri nel settembre del 2014 (gol di Nainggolan); 3-1 la stagione successiva per gli uomini di Spalletti con la doppietta di El Shaarawy e la punizione di Pjanic (gli azzurri trovarono il gol sull’autorete di Zukanovic). Troviamo quindi 0-0 dell’ottobre del 2017, con super Skorupski a chiudere ogni varco ai giallorossi e il successo romanista nell’ottobre del 2018, per 2-0 con rete di Nzonzi e Dzeko. Penultimo incrocio è relativo alla stagione 21-22 ed ha visto il successo romanista per 4-2: Roma avanti di quattro con poi Pinamonti e Bajram ad accorciare. Lo scorso anno, ultimo precedente, ancora successo della Roma per 2-1 che va in vantaggio con Dybala, poi pari di Bandinelli, gol vittoria di Abraham.

Vediamo la cronistoria delle gara giocate in Toscana tra ciuchi volanti e lupa:

1986/87 Serie A 1-3

1987/88 Serie A 2-1

1997/98 Serie A 1-3

1998/99 Serie A 0-0

2002/03 Serie A 1-3

2003/04 Serie A 0-2

2005/06 Serie A 1-0

2006/07 Serie A 1-0

2007/08 Serie A 2-2

2014/15 Serie A 0-1

2015/16 Serie A 1-3

2016/17 Serie A 0-0

2018/19 Serie A 0-2

2021/22 Serie A 2-4

2022/23 Serie A 1-2