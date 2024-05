Domenica sera lo stadio Carlo Castellani di Empoli sarà gremito fino all’ultimo posto per l’attesissima sfida contro la Roma, una partita che determinerà il destino dell’Empoli nella Serie A. I tifosi sono chiamati a sostenere la squadra in un momento cruciale: una vittoria potrebbe garantire la permanenza nella massima serie. Biglietti esauriti!!! La società ha fatto appello ai tifosi affinché si presentino allo stadio vestiti di azzurro, creando un’atmosfera unitaria e travolgente che possa dare un ulteriore spinta ai giocatori in campo. L’obiettivo è vedere il Castellani trasformato in un mare di azzurro, un simbolo di fede e sostegno incondizionato per la squadra.

Per evitare lunghe code e disagi all’ingresso, è fortemente consigliato arrivare con largo anticipo. I cancelli dello stadio apriranno alle 18:30 per permettere a tutti di prendere posto in modo ordinato e sereno, evitando congestioni dell’ultimo minuto. La partita inizierà alle 20:45, ma lo spettacolo inizierà ben prima con cori e coreografie organizzate dai gruppi di tifosi. Con un’atmosfera così carica di emozioni, l’incontro di domenica promette di essere un evento indimenticabile.

Ricordiamoci sempre che si tratta di calcio, e che tutto dovrà – in ogni caso – filare liscio nel rispetto e nella civiltà.