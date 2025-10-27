Sfida numero 19 quella di lunedi sera al Castellani tra Empoli e Sampdoria. Nei 18 precedenti giocati fino ad adesso in Toscana, il bilancio vede 6 successi azzurri, 6 pareggi e 6 vittorie blucerchiate.

La prima sfida tra le due squadre risale alla stagione 1986/87, prima storica partecipazione in A dell’Empoli, con la sfida che si chiuse 0-0 nuova sfida un anno più tardi e nuovo pareggio, 2-2, con la doppietta di Vialli a rispondere alle reti azzurre di Cucchi e Ekström. La gara con i blucerchiati torna nella stagione 1997-98, con gli azzurri di Luciano Spalletti che vinsero 4-1, con la doppietta di Martusciello e i gol di Tonetto e Esposito. Nel campionato successivo ecco la prima vittoria sampdoriana al Castellani, con Pecchia a decidere la gara del febbraio del 1999. A fine stagione le due squadre retrocessero entrambe e la stagione successiva (1999/00) si trovarono di fronte, per la prima volta, in Serie B, con Di Natale a firmare l’1-0 per la squadra di Gustinetti. La gara si ripeté anche nelle due stagioni successive, sempre in B, con uno 0-0, e una vittoria empolese per 2-0 con i gol di Belleri e Di Natale. Si torna in A nel campionato 2003/04, con Rocchi a pareggiare l’autorete iniziale di Belleri per l’1-1 finale.

Empoli retrocesso e subito ripromosso che ritrova la Sampdoria per tre campionati consecutivi: nell’aprile del 2006 vittoria azzurra per 2-1 (doppietta di Buscè e gol di Flachi), ancora successo un anno più tardi (2-0 firmato Saudati-Matteini) e vendetta Sampdoria nella sfida del marzo del 2008, con i blucerchiati che passarono 2-0 con Sammarco e l’autorete di Marzorati. L’Empoli retrocede in B e ritrova la Samp, per due volte, nella stagione 2011/12: in agosto, in Coppa Italia, gli azzurri di Aglietti vinsero (e passarono il turno) 2-1 con i gol di Buscè e Tavano in campionato la Sampdoria si impose 3-1 (doppietta dell’ex Pozzi e rete di Bertani per i blucerchiati a render vano il gol azzurro di Tavano). Si arriva così agli ultimi precedenti, tutti in A e poco fortunati per gli azzurri. Nell’ultima casalinga di Sarri finisce 1-1 al Castellani (Pucciarelli e pari di Eto’o nel finale) identico punteggio la stagione successiva, con l’Empoli, grazie a Laurini, che rimonta il vantaggio doriano di Quagliarella infine; nell’agosto 2016, la Samp di Giampaolo vinse 1-0 con gol di Muriel mentre nella pultima sfida, disputata a dicembre del 2019, 4-2 blucerchiato con il vantaggio empolese di Pasqual, le reti doriane di Quagliarella, Ramirez, il provvisorio pari di Caputo prima delle decisiva doppietta di Caprari. Nella stagione 2021/22 netto successo doriano per 3-0 grazie alla doppietta di Caputo ed al gol di Candreva. Ultimo precedente nella serie A 2022/23, vittoria empolese di misura con gol di Ebuehi.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate al Castellani tra azzurri e blucerchiati:

1986/87 Serie A 0-0

1987/88 Serie A 2-2

1997/98 Serie A 4-1

1998/99 Serie A 0-1

1999/00 Serie B 1-0

2000/01 Serie B 0-0

2001/02 Serie B 2-0

2003/04 Serie A 1-1

2005/06 Serie A 2-1

2006/07 Serie A 2-0

2007/08 Serie A 0-2

2011/12 Serie B 1-3

2014/15 Serie A 1-1

2015/16 Serie A 1-1

2016/17 Serie A 0-1

2018/19 Serie A 2-4

2021/22 Serie A 0-3

2022/23 Serie A 1-0