Quella di domenica prossima sarà la ventiquattresima sfida di campionato sul campo emiliano, un campo che spesso ha regalato dispiaceri sportivi viste le diciotto sconfitte a fronte delle sole tre vittorie e due pareggi. La sfida si è giocata in tutte e tre le categorie professionistiche.

La prima sfida risale addirittura alla sfida di serie B del campionato 1946/47, gara vinta dai ducali per 1-0 con gol di Pozzo. La prima vittoria azzurra risale al novembre del 1984, proprio il giorno in cui di fatto nacque il gemellaggio, 1-0 dell’Empoli con gol di Cinello, un gol non visto dai tifosi azzurri per la fitta nebbia, un gol ed una vittoria di cui i presenti al Tardini presero atto proprio dai tifosi parmigiani. La seconda vittoria rappresenta invece proprio l’ultimo precedente giocato tra le due squadre a livello di A 14/15, 2-0 con gol di Vecino e Tavano. L’ultima vittoria risale al penultimo precedente, stagione 2017/18 in B con gli azzurri a vincere per 2-1 grazie ai gol di Caputo e Simic.

Nel corso delle diciotto sconfitte non troviamo risultati particolarmente penalizzanti, salvo fatta eccezione per il 4-0 della stagione 2003/04 con doppietta di un certo Gilardino e gol dell’ex Bresciano. Il risultato che maggiormente ha contraddistinto questa sfida è l’ 1-0 per il Parma, risultato emerso ben undici volte, compresa l’ultima. Guardando al computo dei gol al momento il bilancio dice 31-10 per i gialloblù.

Vediamo la cronistoria delle sfide giocate dall’Empoli in quel di Parma:

1946/47 Serie B 2-1

1948/49 Serie B 2-1

1952/53 Serie C 0-0

1953/54 Serie C 2-1

1971/72 Serie C 1-0

1975/76 Serie C 1-0

1976/77 Serie C 3-2

1977/78 Serie C 1-0

1980/81 Serie C 1-1

1981/82 Serie C 1-0

1984/85 Serie B 0-1

1988/89 Serie B 2-0

1997/98 Serie A 2-0

1998/99 Serie A 1-0

2002/03 Serie A 0-2

2003/94 Serie A 1-0

2005/06 Serie A 1-2

2006/07 Serie A 2-0

2007/08 Serie A 1-0

2008/09 Serie B 1-0

2014/15 Serie A 0-2

2017/18 Serie B 1-2

2018/19 Serie A 1-0