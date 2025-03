Sarà il Sig. Mariani di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato a Como.

Sono quindici le gare dirette fin qui, nell’attuale campionato di serie A, da Mariani: un solo precedente quest’anno con l’Empoli, nella sfortunata gara interna con l’Atalanta. In totale sono ventitre le volte che Mariani ci ha diretti (supereremo di una il Napoli e solo il Toro, 26, ne ha di più) con un bilancio azzurro di 8 vittorie, 4 pareggi ed 11 sconfitte. Un solo precedente con il Como, che risale addirittura all’agosto del 2010; gara di serie C persa in casa dai lariani 2-1 con il Ravenna. L’ultima gara diretta è stata Venezia-Napoli 0-0. Al VAR ci sarà Fabbri di Ravenna.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

COMO – EMPOLI Sabato 29/03 h.15.00

MARIANI

PASSERI – IMPERIALE

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: PATERNA

VENEZIA – BOLOGNA Sabato 29/03 h.15.00

DI BELLO

DI IORIO – ROSSI C.

IV: MONALDI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

JUVENTUS – GENOA Sabato 29/03 h.18.00

RAPUANO

TOLFO – DEI GIUDICI

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: MERAVIGLIA

LECCE – ROMA Sabato 29/03 h.20.45

MANGANIELLO

PRETI – MORO

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI

CAGLIARI – MONZA h.12.30

FOURNEAU

MELI – ALASSIO

IV: PERRI

VAR: GHERSINI

AVAR: AURELIANO

FIORENTINA – ATALANTA h.15.00

DOVERI

BACCINI – PERROTTI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

INTER – UDINESE h. 18.00

CHIFFI

ROSSI M. – FONTEMURATO

IV: BONACINA

VAR: PATERNA

AVAR: PEZZUTO

NAPOLI – MILAN h. 20.45

SOZZA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: MARCHETTI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO

H. VERONA – PARMA Lunedì 31/03 h. 18.30

SACCHI

BERCIGLI – TRINCHIERI

IV: COLLU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VOLPI

LAZIO – TORINO Lunedì 31/03 h. 20.45

MASSA

VECCHI – RICCI

IV: MASSIMI

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARINI