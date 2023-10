Sarà il Sig. Massimi di Termoli (CB) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma lunedi prossimo in casa contro l’Atalanta.

Quella che arriverà sarà la quinta direzione stagionale in questa serie A per Massimi. Il molisano ha già trovato gli azzurri in questa stagione, ovvero alla prima giornata quando abbiamo perso in casa 1-0 contro il Verona. In totale sono sette le direzioni di Massimi con l’Empoli, il bilancio azzurro è di tre vittorie e quattro sconfitte. Con la prossima saranno otto le direzioni del termolese con gli azzurri, che assieme a Cremonese, Pordenone e Lecce sono le squadre più dirette con otto. Per quanto riguarda l’Atalanta quella di lunedi sarà una prima volta. L’ultima gara diretta è stata Monza-Salernitana 3-0. Al VAR ci sarà Serra di Torino.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

GENOA – SALERNITANA Venerdì 27/10 h. 20.45

MASSA

DI IORIO – BERCIGLI

IV: TREMOLADA

VAR: MARIANI

AVAR: DI VUOLO

SASSUOLO – BOLOGNA Sabato 28/10 h. 15.00

GIUA

VECCHI – CEOLIN

IV: SOZZA

VAR: MAGGIONI

AVAR: IRRATI

LECCE – TORINO Sabato 28/10 h. 18.00

AURELIANO

DE MEO – FONTEMURATO

IV: BARONI

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.

JUVENTUS – H. VERONA Sabato 28/10 h. 20.45

FELICIANI

CARBONE – GIALLATINI

IV: LA PENNA

VAR: NASCA

AVAR: ABBATTISTA

CAGLIARI – FROSINONE h. 12.30

PAIRETTO

ZINGARELLI – DI GIACINTO

IV: AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: PAGNOTTA

MONZA – UDINESE h. 15.00

PRONTERA

SCATRAGLI – CAVALLINA

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

INTER – ROMA h. 18.00

MARESCA

PERETTI – BRESMES

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

NAPOLI – MILAN h. 20.45

ORSATO

COSTANZO – PASSERI

IV: MARINELLI

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

EMPOLI – ATALANTA Lunedì 30/10 h. 18.30

MASSIMI

DEI GIUDICI – YOSHIKAWA

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: SERRA

AVAR: GARIGLIO

LAZIO – FIORENTINA Lunedì 30/10 h. 20.45

MARCENARO

BERTI – CIPRESSA

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA