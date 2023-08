Sarà il Sig. Massimi di Termoli (CB) l’arbitro che dirigerà la prima partita degli azzurri nel nuovo campionato di serie A: quella che si giocherà sabato sera al Castellani Computer Gross Arena contro il Verona.

Il fischietto molisano, nella passata stagione di serie A, ha diretto 10 confronti, trovando gli azzurri all’ultima giornata contro la Lazio. In totale sono sei gli incroci tra Massimi e gli azzurri, con un bilancio per l’Empoli di tre vittorie e tre pareggi. Il primo incrocio risale all’agosto del 2019, quando in casa battemmo 2-1 la Juve Stabia. Cinque i precedenti con gli scaligeri che con lui in campo hanno vinto due volte e perso tre volte. La squadre più arbitrate da Massimi, sono Pordenone e Cremonese con otto precedenti. Al VAR ci sarà Valeri di Roma.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

EMPOLI – H. VERONA Sabato 19/08 h.18.30

MASSIMI

ZINGARELLI – SCATRAGLI

IV: MANGANIELLO

VAR: VALERI

AVAR: GARIGLIO

FROSINONE – NAPOLI Sabato 19/08 h.18.30

MARCENARO

CECCONI – BERCIGLI

IV: LA PENNA

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA

GENOA – FIORENTINA Sabato 19/08 h.20.45

AYROLDI

LO CICERO – COLAROSSI

IV: ABISSO

VAR: DOVERI

AVAR: MIELE

INTER – MONZA Sabato 19/08 h.20.45

COLOMBO

BACCINI – CAPALDO

IV: MARIANI

VAR: NASCA

AVAR: PATERNA

ROMA – SALERNITANA h. 18.30

FELICIANI

COSTANZO – PASSERI

IV: SOZZA

VAR: GUIDA

AVAR: MERAVIGLIA

SASSUOLO – ATALANTA h. 18.30

MARCHETTI

BINDONI – TEGONI

IV: CAMPLONE

VAR: ABBATTISTA

AVAR: NASCA

LECCE – LAZIO h. 20.45

DIONISI

PERETTI – ROSSI C.

IV: PRONTERA

VAR: DI BELLO

AVAR: PAGANESSI

UDINESE – JUVENTUS h. 20.45

RAPUANO

VIVENZI – VECCHI

IV: GIUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI MARTINO

TORINO – CAGLIARI Lunedì 21/08 h. 18.30

COSSO

DI GIOIA – RASPOLLINI

IV: GHERSINI

VAR: DI MARTINO

AVAR: GUIDA

BOLOGNA – MILAN Lunedì 21/08 h. 20.45

PAIRETTO

BERTI – CIPRESSA

IV: VOLPI

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI