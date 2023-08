Il Verona, dopo lo spareggio che gli ha permesso di restare in serie A, ripartirà da Castellani. La squadra ha cambiato la guida tecnica, affidando la panchina a Marco Baroni che ha lasciato Lecce. Nel corso di questa estate, fin qui, le operazioni più significative fatte dagli scaligeri sono state quelle relativa agli acquisti di Saponara, Mboula e Bonazzoli, con Folorunsho che ormai va considerato dentro. A livello cessioni invece si registrano quelle di Tameze, Sulemana, Depaoli, Zeefuik, Abildgaard, Verdi, Gaich, Lasagna e Ceccherini.

La squadra scaligera, stando a chi l’ha ben seguita nel corso dell’estate, ha ancora qualche problema in mezzo al campo. Con poi una linea difensiva incerta: al momento la squadra sta giocando a tre ma, in più di una ripresa, il tecnico avrebbe fatto capire che si prova anche quella a quattro. Infatti al momento il Verona starebbe utilizzando il 3-4-2-1, ma c’è convinzione sul fatto che l’assetto definitivo possa essere il 4-3-3. Da ricordare che per la gara di Empoli non saranno presenti per squalifica Hien e Faraoni. Contro l’Ascoli, nella partita di Coppa Italia vinta 3-1, la squadra gialloblù è scesa in campo con questo undici: Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Terracciano, Hongla, Dawidowicz, Doig; Mboula, Ngonge; Djuric.

Per la gara di Empoli, per quanto ancora sia tutto molto prematuro, si potrebbe vedere Amione per Hien. Anche davanti non è da escludere che l’ex Saponara possa avere qualche chance, magari per Ngonge che potrebbe anche vestirsi di rossoblù Bologna. Attenzione anche a Bonazzoli dal primo minuto. Da Verona ci ricordano che gli scaligeri non vincono alla prima giornata da sette anni.