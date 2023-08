Siamo arrivati alla fine anche di questa trattativa verso un obiettivo dichiarato. Arriva l’ufficialità per Matteo Cancellieri che diventa cosi un nuovo calciatore azzurro. Dell’esterno offensivo classe 2002 scriviamo ormai da un pò, e da giorni c’era l’accordo per il trasferimento. Come scritto anche un paio di giorni fa, i tempi si sono allungati per cause burocratiche – anche altri impegni delle Lazio – e non per una “ridiscussione” del trasferimento.

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a favore degli azzurri, la Lazio però avrà la facoltà di controriscattare il giocatore. All’Empoli serviranno 20 milioni di euro per far valere il proprio diritto, se questo dovesse verificarsi ma la Lazio rivolesse Cancellieri, saranno allora i capitolini a versare un milione nelle casse di Monteboro. Il giocatore già da oggi è a disposizione del mister e convocabile per la prima giornata. In serata ci sarà la presentazione.