La bomba di ferragosto è stata sparata nel pomeriggio di ieri ed a lanciarla sarebbero stati quelli di “Sportitalia”. In questa, si parlerebbe di un clamoroso, quando gradito, possibile ritorno ad Empoli di Nicolò Cambiaghi. Andiamo però per gradi. Partiamo subito con il dire che noi non abbiamo riscontri; nella giornata di ieri ci siamo presi uno stop e quindi ciò che riportiamo è per sentito dall’emittente televisiva. In tutto l’arco della giornata odierna cercheremo le dovute informazioni.

Stando agli esperti di mercato di “Sportitalia”, l’Empoli sarebbe nel mezzo di una sfida a due per poter riavere le prestazioni del classe 2000. Cambiaghi, effettivamente, potrebbe non iniziare il campionato con l’Atalanta, visto che Gasperini non sta palesando grande fiducia nel monzese. Su di lui da giorni ci sarebbero le forti attenzioni del Bologna, disposto anche a valutare un acquisto definitivo. La bomba, appunto, starebbe nell’inserimento dell’Empoli, con una forte possibilità che questo possa anche andare a buon fine.

Quello che viene da dire, facendo un’analisi oggettiva, è che l’Empoli non potrebbe concorrere ad un’asta in caso di cessione definitiva. La società azzurra potrebbe al massimo rivalutare un prestito, con l’inserimento di un diritto di riscatto, o un obbligo se però condizionato alla salvezza. A favore del club azzurro potrebbe giocare la volontà del giocatore che ad Empoli è stato bene, anche se, (questo però lo diciamo noi prendendoci la responsabilità) adesso, forse lui sperava in un upgrade. Per il momento la mettiamo cosi, esattamente come presa. Capiremo nelle prossime ore se Sportitalia l’ha sparata grossa per animare il proprio ferragosto o, ci ha visto parecchio lungo.