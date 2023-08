Il destino di Giovanni Crociata sarà quello di lasciare la maglia azzurra. Molto probabilmente questo non avverrà prima della settimana prossima, perchè al momento l’Empoli ha gli uomini contati e, numericamente fa ancora comodo. Però il disegno ormai è definito, con però da capire con certezza la destinazione e la formula. Nelle ultime ore avrebbe preso corpo una novità.

Infatti adesso la squadra forte sul palermitano sarebbe il Lecco. I lombardi, neopromossi in serie B, avrebbe superato la concorrenza del Pisa (anche perchè un vero e proprio affondo da parte dei nerazzurri non ci sarebbe stato) e sarebbe vicino alla possibilità di portare il terzo empolese in riva al lago. Stavolta però si potrebbe andare con un diritto di riscatto a favore dei lecchesi. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci ulteriori incontri e, se tutto dovesse filare liscio, settimana prossima potrebbe esserci il trasferimento.