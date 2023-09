Sarò il Sig. Marcenaro di Genova l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica in casa contro l’Inter.

Già due gare dirette in questa seria A dal fischietto ligure, che ritrova gli azzurri dopo la gara pareggiata a San Siro contro il Milan dello scorso anno. L’Empoli ha tre precedenti con questo arbitro e la partita, con lui in campo, è sempre terminata in parità. Un solo precedente con l’Inter, vittoriosa lo scorso anno in casa contro il Sassuolo. La squadra più diretta da Marcenaro è la Ternana con nove direzioni. L’ultimo match diretto è stato Atalanta-Monza 3-0. Al VAR ci sarà Fourneau di Roma.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

SALERNITANA-FROSINONE Venerdì 22/09 h.18.30

PICCININI

BOTTEGONI – POLITI

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

LECCE – GENOA Venerdì 22/09 h.20.45

RAPUANO

DEL GIOVANE – NIEDDA

IV: SACCHI

VAR: DI MARTINO

AVAR: LONGO S.

MILAN – H. VERONA Sabato 23/09 h.15.00

MARCHETTI

ROCCA – MORO

IV: MARESCA

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

SASSUOLO – JUVENTUS Sabato 23/09 h.18.00

COLOMBO

RASPOLLINI – AFFATATO

IV: SOZZA

VAR: FABBRI

AVAR: DI MARTINO

LAZIO – MONZA Sabato 23/09 h.20.45

ABISSO

BERTI – FONTANI

IV: LA PENNA

VAR: PAIRETTO

AVAR: MANGANIELLO

EMPOLI – INTER h. 12.30

MARCENARO

COLAROSSI – CIPRESSA

IV: FOURNEAU

VAR: VALERI

AVAR: GARIGLIO

ATALANTA – CAGLIARI h. 15.00

FELICIANI

BACCINI – LIBERTI

IV: ORSATO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MUTO

UDINESE – FIORENTINA h. 15.00

CHIFFI

MARGANI – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: SERRA

AVAR: FABBRI

BOLOGNA – NAPOLI h. 18.00

AYROLDI

BINDONI – TEGONI

IV: DOVERI

VAR: IRRATI

AVAR: PAGNOTTA

TORINO – ROMA h. 20.45

GUIDA

PRETI – MOKHTAR

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI