Guardando alla storia azzurra in Serie A, che ormai è giunta alla sua sedicesima partecipazione, vediamo che questa in essere è la sesta volta in cui avviene un avvicendamento in panchina. Purtroppo la statistica, da questo punto di vista, non è molto confortante. Infatti nelle cinque precedenti situazioni, in cui si è reso necessario il cambio della guida tecnica, per quattro volte è arrivata ugualmente la retrocessione. Soltanto in un caso, invece, la squadra si è salvata ed ha fatto registrare quello che oggi è il terzo miglior risultato sportivo di sempre.

Il primo esonero lo troviamo nel campionato 1998-99, con Orrico a subentrare a Sandreani dopo la famosa partita persa a Venezia. Da dire che in quella stagione, c’era già stato un avvicendamento con Sandreani per Del Neri, che però non aveva iniziato il campionato. La seconda situazione l’andiamo a ritrovare nel campionato 2003-04, con in questo caso Attilio Perotti che va per il deludente Daniele Baldini. Il copione si ripete nella stagione 2005-06, a Mario Somma (vincitore del precedente campionato di B) succede Gigi Cagni dopo venti giornate. La squadra arriverà ottava – undicesima sul campo – facendo ben 45 punti. Questa ad oggi resta l’eccezione. Due anni dopo la società si ritrova a dover fare delle scelte con Cagni esonerato per Malesani, che a sua volta sarà esonerato per il ritorno di Cagni. L’ultima situazione di questo contesto è quella della stagione 2018-19 con Andreazzoli-Iachini-Andreazzoli.

Sotto la generale gestione Corsi, è la dodicesima stagione in cui si va incontro ad almeno un esonero.