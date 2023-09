La giornata di ieri, martedi 19 settembre 2023, è stata quella che ha segnato l’ennesimo ritorno ad Empoli di Aurelio Andreazzoli. Un arrivo in corso, esattamente come successe la prima volta. Infatti per andare a ritrovare il primissimo contatto con il tecnico di Massa dobbiamo tornare al 2017, esattamente al dicembre di quell’anno. La squadra, che partecipava al campionato di serie B, era in mano a Vincenzo Vivarini, ma il pareggio riportato da Cremona (squadra quinta a due punti dal secondo posto) costò la panchina all’attuale tecnico del Catanzaro. Tra la sorpresa generale arrivò Andreazzoli, nome che nessuno in quel momento aveva nemmeno ipotizzato.

La prima gara di Aurelio fu giocata ad Empoli, contro il Brescia, e dal 3-5-2 di Vivarini si tornò al 4-3-1-2. Il primo undici mandato in campo da colui che di lì a poco sarebbe stato ribattezzato come “il nonno”, recitava così: Provedel; Di Lorenzo, Simic, Veseli, Pasqual; Krunic, Castagnetti, Bennacer; Zajc; Donnarumma, Caputo. Quella sera l’Empoli non vinse, la partita terminò 1-1 con vantaggio di Zajc e pareggio bresciano di Torregrossa. Dalla gara successiva però, giocata a Perugia, quell’Empoli mise il turbo ed andò a stravincere il campionato. Sotto la guida Andreazzoli arrivarono 55 punti con una media di 2,39 a partita. L’Empoli promosso in A non poteva che partire con lo stesso Andreazzoli. Ovviamente, complice anche la categoria superiore, le cose non andarono totalmente come sperato.

Andreazzoli venne sollevato dall’incarico dopo undici partite, con l’Empoli terzultimo a sei punti. L’unica vittoria era arrivata alla prima giornata contro il Cagliari. Fatale fu la sconfitta di Napoli per 5-1. La squadra venne affidata ad Iachini ma, la storia empolese di Andreazzoli, era tutt’altro che finita. Il tecnico ascolano arriva fino a metà marzo, e dopo la sconfitta in esterna con la Roma viene esonerato (aveva collezionato 16 punti in 16 partite, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte) con l’immediato ritorno di Andreazzoli. Arrivò subito un successo interno con il Frosinone, poi una serie di risultati altalenanti fino al trittico di vittorie con Fiorentina, Sampdoria e Torino che ci porteranno ancora vivi a quell’ultima gara di San Siro del 26 maggio 2019. Come andò quella sera tutti lo sappiamo. Di fatto, con la retrocessione in B, le strade di Empoli ed Andreazzoli si separarono nuovamente, con il tecnico ad affrontare una nuova sfida a Genova sponda rossoblù. Storia finita per sempre? Macchè. Sarebbero passati due anni, due anni che la squadra azzurra ha vissuto in serie B, fino al grande ritorno nella massima serie grazie al capolavoro di Dionisi.

Nel giugno del 2021 l’Empoli si prepara ad affrontare quel campionato di serie A, e la sensazione è che Alessio Dionisi – come sempre stato poi nella storia azzurra – guidi la squadra al suo ritorno nel massimo campionato. Così invece non è, e dopo un tira e molla, da Monteboro si trovano costretti a cercare un nuovo tecnico. Nessuno se lo sarebbe aspettato fino a pochi giorni prima, ed invece è ancora il turno di Andreazzoli. Scelta azzeccatissima. L’Empoli vive una stagione praticamente serena, mai in pericolo la salvezza, e si va a chiudere a 41 punti (quarto miglior risultato della nostra storia in quel momento, poi superato dallo scorso anno). Media punti pari a 1,08 con 50 gol fatti e 70 subiti. Proprio questo ultimo dato, sarà quello che farà prendere alla società una decisione particolare e non certo aspettata dalla piazza. Andreazzoli era sotto contratto con l’Empoli ma a lui viene preferito Paolo Zanetti, proprio perchè si vuol dare alla squadra un’altra fisionomia. Una storia che, ancora una volta, pareva arrivata ad una chiusura definitiva, ed invece l’esonero di Paolo Zanetti riporta la società a ripercorrere ancora quel passo “sicuro”, ed Aurelio Andreazzoli da ieri è tornato ad Empoli.

Oggi ci sarà la presentazione ufficiale, l’ennesima, e nel pomeriggio vi porteremo le immagini di questa. Ci piace però fare un tuffo nel passato e tornare proprio a quel dicembre 2017, rimostrandovi la primissima intervista che venne fatta ad un allenatore che mai in quel momento, avremmo potuto pensare essere cosi parte integrante di Empoli.