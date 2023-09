Domenica arriverà l’Inter al Castellani ComputerGross Arena. I nerazzurri stanno bene, sono a punteggio pieno, ed arrivano dalla roboante vittoria nel derby. Non quello che servirebbe in questo momento ad una squadra in difficoltà come la nostra. L’ultimo precedente risala alla passata stagione di serie A. Si giocò il 23 Aprile ed i nerazzurri vinsero per tre reti a zero. Vediamo le immagini di quella gara